Domingo de sol y viento norte: qué dice el pronóstico

Arrancó el domingo con buen tiempo: el pronóstico indica que el día estará algo a parcialmente nublado.

De todas maneras, se espera una jornada con vientos del norte y noreste. Por la mañana y tarde serán moderados y estarán acompañados por ráfagas de hasta 50 y 60 kilómetros respectivamente. Por la noche disminuirán su velocidad.

La temperatura máxima será de unos 26°.

Pronóstico extendido

La semana avanzará con buen tiempo y temperaturas en ascenso. Mañana lunes se espera un día con cielo algo a parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 15° y los 30°.