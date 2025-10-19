Domingo de sol y viento norte: qué dice el pronóstico
La jornada se presenta con buenas condiciones meteorológicas, aunque se esperan ráfagas de viento norte. La temperatura máxima estimada es de 26°.
Arrancó el domingo con buen tiempo: el pronóstico indica que el día estará algo a parcialmente nublado.
De todas maneras, se espera una jornada con vientos del norte y noreste. Por la mañana y tarde serán moderados y estarán acompañados por ráfagas de hasta 50 y 60 kilómetros respectivamente. Por la noche disminuirán su velocidad.
La temperatura máxima será de unos 26°.
Pronóstico extendido
La semana avanzará con buen tiempo y temperaturas en ascenso. Mañana lunes se espera un día con cielo algo a parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 15° y los 30°.