Este domingo 28 de septiembre, la plaza Vélez Sarsfield será escenario de una jornada especial pensada para el cuidado y la salud animal. Organizada por la Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Francisco, la propuesta se enmarca en la Semana contra la Rabia y ofrecerá vacunación gratuita, entrega de antiparasitarios, charlas veterinarias y una feria de adopción junto a ONG locales.

La actividad se desarrollará de 17:30 a 19:30 y estará destinada a quienes aún no hayan podido vacunar a sus perros o gatos durante la Campaña Antirrábica 2025, que ya lleva 1.775 dosis aplicadas en distintos puntos de la ciudad.

Cronograma de la jornada:

17:30 a 19:00: Vacunación antirrábica y entrega de antiparasitarios.

19:00 a 19:30: Charlas abiertas y entrevistas con los médicos veterinarios del Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis, Lucas Peralta y Roberto Ferrero, sobre cuidados responsables, castraciones y prevención de enfermedades.

Además, habrá espacios informativos, entrega de folletería y participación de entidades proteccionistas con animales en adopción responsable, promoviendo el compromiso ciudadano con los animales sin hogar.

Recomendaciones para asistir:

Perros: con collar, correa y bozal (si es necesario).

Gatos: en bolsa de red o transportadora para garantizar su seguridad.

La vacunación antirrábica es obligatoria, gratuita y fundamental no solo para la salud de las mascotas, sino también para la prevención comunitaria. La rabia es una enfermedad mortal que solo se puede evitar mediante la vacunación.

Desde el municipio invitan a toda la ciudadanía a sumarse a esta jornada, pensada para promover el cuidado responsable, la concientización sobre la salud animal y fomentar la adopción de animales que buscan una nueva oportunidad.