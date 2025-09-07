Domingo con cielo parcialmente nublado y temperatura en ascenso en San Francisco

Este domingo se presentará con cielo algo nublado durante la mañana y parcialmente nublado en horas de la tarde y la noche. La temperatura irá en aumento con el correr del día, según informó el Servicio Metereológico Nacional (SMN).

La mínima se prevé que ronde los 6 grados e irá escalando hasta los 18 °C en horas de la tarde.

Los vientos soplarán del noreste con intensidad leve, entre 7 y 22 km/h. La probabilidad de precipitaciones se mantiene negativa durante toda la jornada.