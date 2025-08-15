En la tarde del jueves fue encontrado sin vida en su vivienda de calle Belisario Roldán al 900 el reconocido DJ Ariel “Arito” Vázquez, de 50 años, figura destacada de la noche sanfrancisqueña. Según las primeras averiguaciones policiales, el lugar no presentaba signos de violencia y en el caso interviene la Policía Científica bajo directivas de la Justicia.

Vázquez se desempeñaba actualmente en el boliche Atlantis y anteriormente había trabajado en La Calle Electric Dance, La Nave y otros locales bailables de la zona.

Sus restos son velados en Rosso Hnos. y serán inhumados este sábado a las 10 en el cementerio local.

Vázquez inició su trayectoria en la radiofonía sanfrancisqueña a los 18 años, con proyectos como FM Pirata —posteriormente renombrada FM Génesis—, para luego consolidarse como referente en las cabinas de distintos locales nocturnos de la ciudad y la región.

Muestras de afecto