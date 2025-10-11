Fundada en 1975 por Carlos Alberto Verón, Distribuidora Médica S.R.L nació del esfuerzo, la perseverancia y una profunda cultura de trabajo. Medio siglo después, la empresa sanfrancisqueña continúa consolidada como una de las principales proveedoras del rubro médico y de ortopedia en la región, guiada por los valores que marcaron su origen familiar.

“Mi papá dejó la Fábrica Militar, donde trabajaba en la administración, para lanzarse con este sueño. Viene de una familia humilde, mi abuelo era pintor y mi abuela ama de casa, pero con una cultura de trabajo extraordinaria”, recordó María Alejandra Verón, actual titular junto a su hermano Carlos Verón.

Una historia de crecimiento y adaptación

Los inicios fueron modestos, con un pequeño espacio alquilado sobre calle Rivadavia. A comienzos de los años ’80, la distribuidora se trasladó a su sede actual, donde comenzó un proceso de crecimiento sostenido. “Siempre supimos adaptarnos a los cambios, algo que es fundamental para seguir adelante. Hoy podemos decir con orgullo que somos propietarios del edificio y contamos con una sucursal en Rafaela”, señaló María Alejandra.

Con el paso de los años, la firma amplió sus servicios y se especializó en áreas como ortopedia, oxigenoterapia e implantes quirúrgicos. “Nos fuimos profesionalizando en distintas patologías. Tenemos seis instrumentadoras quirúrgicas, tres en Rafaela y tres en San Francisco, además de un equipo de trabajo que incluye a nuestros hijos, que hoy están al frente del área de ortopedia y atención al público”, explicó.

El avance tecnológico también marcó nuevos desafíos. “Internet cambió completamente la forma de trabajar. Antes proveíamos insumos a clínicas y sanatorios en toda la región; hoy las compras se concentran en grandes empresas, pero nosotros supimos adaptarnos, enfocándonos en la especialización y la atención personalizada”, indicó Carlos Verón.

Vocación de servicio y atención permanente

La empresa mantiene un servicio de atención las 24 horas, los 365 días del año, especialmente para urgencias traumatológicas. “Los accidentes no tienen horarios ni días, y siempre hay un equipo dispuesto a responder. Nos enorgullece esa disponibilidad y el compromiso de nuestro personal”, destacaron los hermanos Verón.

El equipo trabaja con marcas reconocidas a nivel nacional e internacional como Promedon, CDH, Implant Cirugía Argentina, Sidot, Pantimed y Autobox, entre otras. Además, Distribuidora Médica cuenta con habilitación de ANMAT, lo que le permite operar en todo el país y garantizar la trazabilidad completa de los implantes quirúrgicos.

“Tenemos un excelente equipo de trabajo, con gente eficaz, responsable y comprometida. No faltan nunca, incluso cuando las cirugías se retrasan o surgen imprevistos. Ese sentido de pertenencia es algo que valoramos muchísimo”, subrayó María Alejandra.

El legado de una familia y un sueño cumplido

A medio siglo de aquel comienzo impulsado por el coraje de su padre, los hermanos Verón sienten orgullo por lo alcanzado. “Es un orgullo enorme lo que creó papá y lo que logramos mantener entre todos, familiarmente. Hoy continúan sus nietos, y eso nos llena de satisfacción”, expresó María Alejandra.

El pasado 4 de octubre, Distribuidora Médica celebró su aniversario número 50 con un almuerzo en el Sport Automóvil Club, del que participaron empleados de ambas sucursales, colaboradores externos y familiares. “Fue muy lindo y emotivo compartirlo con quienes forman parte de este camino. Somos un gran equipo y seguimos creciendo”, coincidieron los titulares.