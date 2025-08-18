Discapacidad: convocan a una vigilia en San Francisco contra el veto legislativo

Este martes 19 de agosto, a partir de las 20, la organización Padres CEA San Francisco convoca a una vigilia en la Plaza Cívica para visibilizar la crisis que atraviesa el sistema de atención a personas con discapacidad. Bajo la consigna "Diputados, no apaguen nuestra luz", el grupo llama a familias, prestadores y vecinos de la ciudad a sumarse al reclamo portando una vela como gesto simbólico de resistencia.

La jornada se enmarca en un contexto nacional de fuerte malestar tras el veto presidencial a la Ley 27.793, una norma recientemente aprobada por el Congreso que declaraba la emergencia del sector hasta diciembre de 2026, con posibilidad de extenderse un año más.

La ley vetada había sido impulsada por la Cámara de Diputados y contaba con media sanción del Senado. Su objetivo era brindar un marco de contención a un sector que arrastra una crisis prolongada, con prestadoras desfinanciadas, profesionales endeudados y familias que no logran acceder a las prestaciones que necesitan.

El próximo miércoles 20 de agosto, el Congreso deberá definir si el veto queda firme o si avanza la promulgación de la norma. Hasta entonces, organizaciones de todo el país están impulsando acciones de visibilización.