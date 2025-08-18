Este martes 19 de agosto, a partir de las 20, la organización Padres CEA San Francisco convoca a una vigilia en la Plaza Cívica para visibilizar la crisis que atraviesa el sistema de atención a personas con discapacidad. Bajo la consigna "Diputados, no apaguen nuestra luz", el grupo llama a familias, prestadores y vecinos de la ciudad a sumarse al reclamo portando una vela como gesto simbólico de resistencia.

La jornada se enmarca en un contexto nacional de fuerte malestar tras el veto presidencial a la Ley 27.793, una norma recientemente aprobada por el Congreso que declaraba la emergencia del sector hasta diciembre de 2026, con posibilidad de extenderse un año más.

Discapacidad: convocan a una vigilia en San Francisco contra el veto legislativo

La ley vetada había sido impulsada por la Cámara de Diputados y contaba con media sanción del Senado. Su objetivo era brindar un marco de contención a un sector que arrastra una crisis prolongada, con prestadoras desfinanciadas, profesionales endeudados y familias que no logran acceder a las prestaciones que necesitan.

El próximo miércoles 20 de agosto, el Congreso deberá definir si el veto queda firme o si avanza la promulgación de la norma. Hasta entonces, organizaciones de todo el país están impulsando acciones de visibilización.