Este sábado se llevaron a cabo los actos protocolares en el marco del Día Nacional del Bombero Voluntario en el cuartel central, ocasión en que, entre otras cosas, asumió el nuevo jefe del Cuerpo Activo, Diego Gaetán, quien tomó el lugar de Hobey Salvático, que pasó a retiro, y el nuevo subjefe, Marcelo Muratore, que tomó el lugar de Gaetán.

En su último día al frente, Salvático fue homenajeado por su familia, por la comisión directiva y por el intendente municipal, Damián Bernarte.

A continuación, dedicó unas palabras a los presentes, a través de las cuales manifestó: "No sé si realmente merezco tanto reconocimiento, uno lo hace de forma anónima y voluntaria, y esperando dar lo que uno más pueda hacia al prójimo, no para recibir. Quiero agradecer a Dios por haberme dado este don tan importante de poder servir a los demás, a mi viejo fallecido y a mi viejita que hoy no está pasando por un buen estado de salud y no pudo acompañarme, a mi familia, a Marcela que hace más de 35 años que me aguanta y que pudo acompañarme esta carrera, sin el apoyo incondicional de la familia para los bomberos no es posible realizar la actividad que realizamos".

"No me voy de la institución, dejo la parte activa simplemente, pero voy a seguir vinculado a la institución, la institución necesita de todos nosotros, desde el primer bombero al jefe, desde el primer integrante de comisión directiva hasta su presidente y de toda la familia bomberil para que esta institución siga creciendo y sea cada vez más grande", agregó.

Asimismo, agradeció a Ariel Ronconi por ayudarlo a llevar adelante la jefatura: "Sin el trabajo de él no hubieran sido posibles estos seis años de gestión". Y al intendente, al diputado nacional Ignacio García Aresca, a la comisión directiva y a todos los presentes por los reconocimientos.

Otros momentos

Durante el acto también se llevaron a cabo reconocimientos a distintos bomberos por los años de servicio prestados y se dieron a conocer los ascensos.

También se presentaron dos nuevas unidades cero kilómetro y materiales: una camioneta Peugeot Expert, que utilizará la División Seguridad y que será destinada al recambio de la actual camioneta (esa pasará a formar parte del Cuerpo Activo) y una Renault Kangoo que formará parte del Cuerpo Activo para funciones operativas y de logística, para que los bomberos se puedan capacitar cada fin de semana en diferentes lugares de la provincia de Córdoba.

NOTICIA EN DESARROLLO.