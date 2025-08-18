Este martes 19 de agosto a las 19, la Tecnoteca de San Francisco será sede de una nueva edición de las Jornadas Tecnológicas, que en esta ocasión estará centrada en la ciberseguridad. La actividad principal será la charla “Grooming y control parental: cómo proteger a niñas, niños y adolescentes en entornos digitales”, a cargo de Gonzalo Castillo, especialista en el tema y docente en UTN San Francisco.

“El objetivo es concientizar y visibilizar los casos de grooming que hay en San Francisco”, explicó Castillo en diálogo con este medio, y detalló que la jornada estará dividida en dos partes: “La primera tratará sobre qué es el grooming, con un repaso por las leyes que se aprobaron en Argentina y las tareas que vienen haciendo las escuelas desde hace más de diez años. La segunda parte es sobre control parental, con herramientas digitales que tenemos como adultos para monitorear el acceso a internet de niños y niñas”.

La charla, con una duración estimada de una hora y media, combinará una exposición con apoyo visual y un espacio final de preguntas abiertas, en un entorno pensado exclusivamente para adultos. “La idea es llevarlo a solo padres justamente para que puedan hablar con libertad, no al frente de menores”, señaló el disertante.

Grooming: cómo operan los acosadores digitales

Durante la entrevista, Castillo remarcó la necesidad de comprender que el grooming es una problemática cercana y real: “Está la creencia de que estas cosas que suenan raras solo pasan en ciudades grandes, y no es así. Internet nos atraviesa a todos por igual, desde cualquier parte del mundo”.

Consultado sobre los modos de operar de los acosadores, indicó: “El 70% del grooming en los últimos cinco años se dio a través de YouTube y salas de chat. Y en los últimos dos años se incrementó mucho a través de los videojuegos”. En esos espacios, explicó, los adultos se hacen pasar por menores: “Aprenden los modismos, hablan como un menor, se hacen amigos hasta lograr un contacto fuera del videojuego, por ejemplo por WhatsApp”.

Una vez ganada la confianza, comienza el pedido de material íntimo, el sexting forzado y, en muchos casos, la extorsión: “El acosador lo hace sentir culpable al niño por lo que está haciendo, y hasta lo ayuda a mentirle a sus padres para poder encontrarse”.

Según Castillo, ya se han detectado intentos de contacto físico en San Francisco: “Se han querido contactar a través de una plaza o algún espacio público. Por eso es clave el rol de los adultos, porque muchas veces el menor, por vergüenza o miedo, no se anima a hablar con sus padres”.

Herramientas digitales de prevención

La segunda parte de la charla estará dedicada al uso responsable de las tecnologías y al control parental. “Google Family Link, por ejemplo, permite emparentar el celular del menor con el del adulto, y así monitorear qué aplicaciones puede instalar, cuánto tiempo usa el celular, y demás”, explicó Castillo.

Además, remarcó que estas herramientas son gratuitas y accesibles: “Con cualquier celular se pueden usar. No hace falta nada especial. Cada videojuego o aplicación también tiene su propio modo de control parental. Por ejemplo, en muchos juegos se puede desactivar la sala de chat y poner una contraseña para que el niño no la pueda volver a activar”.

El especialista comparó la navegación digital con otros contextos de riesgo: “Uno no deja que un niño hable con cualquiera en la calle o se meta a un boliche. ¿Por qué lo dejamos hacerlo en internet? Hay espacios que no son aptos para menores. No podemos proteger de un peligro que no conocemos”.

En el caso del ámbito escolar, también hay recursos disponibles: “Las computadoras vienen con sistemas operativos adaptados al uso educativo y bastante restringidos, que se pueden implementar dentro del aula”.

Organización y detalles del evento

La charla es organizada de manera conjunta por la Municipalidad de San Francisco y la UTN San Francisco.

La participación es libre y gratuita.

“La capacitación nunca está de más. Mientras más veces podamos darla, mejor. Es una manera de acercar información útil y concreta a quienes tienen a cargo el cuidado de niñas, niños y adolescentes”, concluyó.