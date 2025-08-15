Día Mundial del Reiki: una práctica que abraza el alma y expande bienestar desde San Francisco

El Reiki no es solo una técnica. Para Marisa Andereggen, maestra verificada por la Asociación Argentina de Reiki y fundadora del Espacio Reiki MaaLan en San Francisco, se trata de “un abrazo de luz, una pausa sagrada donde el alma se acomoda, el cuerpo descansa y la mente se silencia”. En este 15 de agosto, Día Mundial del Reiki, se celebra el aniversario del nacimiento de Mikao Usui, creador de este método de armonización que combina la energía vital y la intención de sanar con las manos.

Desde 2004, Andereggen recorre un camino profundo en diversas técnicas de Reiki: Usui, Karuna, Angélico, Kundalini y Egipcio, hasta alcanzar el grado de Maestría. Hoy acompaña a otras personas a iniciarse y aprender esta práctica, no solo en su ciudad, sino también en Rafaela, Morteros y Capilla del Monte, donde organiza encuentros y retiros de bienestar.

Reiki para volver al equilibrio natural

“Cada sesión de Reiki te ayuda a liberar tensiones físicas y emocionales, elevar tu vibración energética, volver a un estado de serenidad natural y activar tu capacidad de autosanación”, explica Andereggen sobre los beneficios principales de esta disciplina energética.

En el Espacio Reiki MaaLan se realizan sesiones individuales, talleres vivenciales y formaciones en distintos niveles de Reiki, donde no solo se aprende una herramienta terapéutica, sino que también se transita “un cambio de vibración que se refleja en la vida diaria, en los vínculos, en el cuerpo y en la conciencia”.

Las iniciaciones están avaladas por la Asociación Argentina de Reiki, lo que garantiza que quienes se formen con Andereggen reciban una certificación oficial y una enseñanza basada en la ética, la autenticidad y el respeto por los principios del Reiki.

Encuentros, naturaleza y conexión interior

El espacio también impulsa experiencias grupales que integran el Reiki con otras prácticas de bienestar, como el yoga y la meditación. En San Francisco, se realizan los llamados Encuentros de Bienestar, donde junto a una instructora de yoga, se trabajan centros energéticos como el chakra raíz o el chakra del corazón.

Además, en Capilla del Monte, se organizan retiros que permiten conectar con la naturaleza, recargarse de energía vital y profundizar en las técnicas aprendidas. “Mi desafío a futuro es poder llevar también las iniciaciones a las sierras, y seguir sembrando conciencia sobre este camino de armonización natural”, afirma Andereggen.

Desde Reiki MaaLan, el objetivo final es compartir esta herramienta para que más personas vivan su propia experiencia de transformación: “Queremos sembrar la semillita en quienes estén interesados en este camino, para que desde una actitud positiva, compasiva y empática, puedan multiplicar bienestar”, sostiene Andereggen, quien considera que el Reiki, cuando se enseña desde el amor, la autenticidad y el agradecimiento, tiene un poder expansivo único.

Personas interesadas en obtener más información pueden contactarse por Instagram a @maalan.alma_vida o por Facebook en @maa.lan.1272.