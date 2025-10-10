Día del Programador: jornada de charlas y experiencias en UTN San Francisco

En el marco de la reprogramación de las actividades previstas por el Día del Programador, el viernes 17 de octubre se llevará a cabo en UTN Facultad Regional San Francisco una serie de disertaciones orientadas a analizar y reflexionar sobre la realidad de este sector. La actividad comenzará a las 18.30 en el salón de actos.

Participarán graduados de la Tecnicatura Universitaria en Programación, y de la Ingeniería en Sistemas de la Información de nuestra Facultad Regional, quienes compartirán sus experiencias en el campo laboral con los estudiantes y el público presente.

El evento está dirigido a docentes, graduados, graduadas, estudiantes y a cualquier persona interesada en la temática. La invitación es especial para estudiantes de programación e ingenierías, quienes podrán participar de una jornada de charlas sobre la actualidad de la profesión, compartiendo experiencias y realidades de la actividad diaria del programador.

La propuesta es organizada por la Coordinación de la Tecnicatura Universitaria en Programación de UTN San Francisco con el apoyo del Centro de Estudiantes Tecnológicos y la Asociación Cooperadora.

Programa

El programa incluirá las siguientes disertaciones:

"SonarQube: camino hacia un código de calidad", a cargo de Santiago Merlos y Mariano Baez

"Gestión empresarial de software", con el Téc. Pablo Demarco.

"Ser Al-fluent: hablar el idioma del futuro", a cargo del Ing. Nicolás Ferrero y el Téc. Cristian Vena.

"Innovación en Backend Automatizado", a cargo del Téc. Gonzalo Castillo.

"Programas Académicos" (Google, Cisco, etc.) por parte del Ing. Juan Pablo Bono.

Las personas interesadas en participar deberán inscribirse previamente a través del siguiente formulario: https://forms.gle/WjK3bffyek48Yvcu8.

La participación es libre y gratuita.