En la previa del Día del Metalúrgico, que se conmemora el domingo 7 de septiembre, la trayectoria de Ariel Poli condensa una vida de trabajo, aprendizaje y lealtad a un legado familiar que lo marcó para siempre. Su nombre está ligado desde hace más de cuatro décadas a la industria local, donde pasó de ser un joven inexperto a convertirse en referente del sector y gerente de una firma con presencia nacional e internacional.

El vínculo con la metalurgia comenzó casi por casualidad. Tras cumplir con el servicio militar, Poli trabajaba en el transporte junto a su padre, trasladando leche para Sancor. Sin embargo, la decisión de formar una familia lo llevó a elegir un camino distinto: el de la empresa de su suegro, Alfredo Gatti, fundador de Gatti Ventilación. La actividad era completamente nueva para él, pero la posibilidad de un trabajo cerca de casa terminó inclinando la balanza.

El ingreso no estuvo exento de prejuicios. Los compañeros lo miraban como “el futuro yerno del dueño”, pero en lugar de ocupar un escritorio comenzó en la línea de producción, armando ventiladores. “Yo tenía otra idea, pensaba que por ser el futuro dueño iba a empezar sentado en un sillón con aire acondicionado. Pero empecé en la fábrica, en producción, y ahí me gastaban bastante los compañeros”, recordó entre risas.

Después pasó por tornería, soldadura, corte y plegado, y más tarde llegó a la administración. Pero otra vez la expectativa no coincidió con la realidad: “Soñaba con un escritorio, con un papel más preponderante, pero entré como cadete. Hacía los bancos, pagaba impuestos, iba a la Municipalidad y al correo”.

“De más grande me di cuenta de que me estaba formando para ser gerente. No se nace gerente, uno se forma”, reflexiona hoy, reconociendo que aquel aprendizaje práctico fue su verdadera escuela.

El fallecimiento temprano de su suegro lo obligó a asumir responsabilidades cuando la empresa tenía apenas 35 empleados. Con los años, esa base sólida y la prudencia en la gestión permitieron que la firma creciera hasta superar los 80 trabajadores y consolidarse en el mercado nacional de ventilación. “Todo lo que soy en la industria se lo debo a esa escuela. Me sirvió de mucho”, asegura.

De su suegro, además de los conocimientos técnicos, heredó una enseñanza que lo marcó de por vida. Recuerda, con emoción, uno de sus últimos pedidos: “Cuando lo estaba cuidando en Buenos Aires, una de las últimas cosas que me dijo fue: ‘Cuidame la fábrica’. Ahí entendí su pasión. Para él la industria era casi parte de su vida”.

Empresa y familia

Hoy junto a su esposa y sus tres hijos el legado familiar está asegurado. Poli busca transmitirles las mismas enseñanzas que recibió de joven: la importancia de escuchar a quienes tienen experiencia y la convicción de que en la industria nada se aprende de un día para el otro.

La empresa también se nutre de empleados que hicieron carrera en la firma y permanecieron durante décadas. “Ha pasado la vida acá dentro. Hay gente que se jubiló con nosotros y estamos agradecidos”, destacó. Ese compromiso, asegura, fue parte clave para sostener el crecimiento.

Vale decir que a lo largo de estas décadas, la industria atravesó vaivenes económicos que pusieron a prueba la resistencia de la empresa. Hubo momentos de reducción de jornadas y horas de trabajo, pero siempre primó la cautela. “Nunca dimos el salto más largo de lo que nos permitía la pierna. Supimos guardar en la épocas de vacas gordas para poder atravesar los tiempos de vacas flacas ”, explicó Poli.

Esa prudencia permitió sostener la producción y posicionarse en un rubro competitivo, con presencia incluso en países limítrofes. Pero lo que más lo moviliza hoy no se mide en balances, sino en sentimientos: “Lo que me motiva es transformar un pedazo de chapa en un producto que resuelve un problema. Hay un orgullo enorme cuando veo un ventilador nuestro instalado en otra provincia o en el exterior”.

La pasión intacta

Poli no piensa en retirarse. Conserva la rutina de asistir a diario a la fábrica, convencido de que ese mandato de su suegro sigue vigente. “Yo digo que un día me voy a dejar rajar de acá, pero mis hijos me dicen que no me voy a ir nunca, que me van a sacar con ‘los pies para adelante’. Y puede ser… porque no sé si podría vivir sin esto”.

Además de su rol en la empresa, también participa activamente en la vida institucional de la ciudad. Hace seis años se incorporó a la Asociación de Industriales Metalúrgicos de San Francisco (AIM), primero invitado por colegas que lo animaron a sumarse a la comisión. Con el tiempo fue asumiendo mayores responsabilidades hasta llegar a la presidencia, cargo que ocupó en dos períodos consecutivos.

Hoy continúa como miembro activo de la comisión directiva, convencido del valor de ese espacio. “Es una institución que trabaja en defensa de la industria, que presta servicios a las fábricas de la región y que genera un ámbito donde se pueden debatir problemas comunes y buscar soluciones en conjunto”, subraya.

También destaca el vínculo con otras cámaras empresarias y con la universidad: “La industria necesita ingenieros, y por eso siempre estamos en relación con la UTN. Es un trabajo de ida y vuelta que beneficia tanto a los jóvenes que se forman como a las empresas que los reciben”.

De cara al Día del Metalúrgico, su reflexión combina gratitud y vocación: “La metalurgia me dio una vida entera de aprendizajes. Para mí la satisfacción está en resolver problemas a través de lo que producimos. Y eso es algo que sigue motivándome todos los días”.