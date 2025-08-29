Día del Abogado: reconocimientos a profesionales y críticas al funcionamiento de la Justicia en el interior provincial

Este viernes 29 de agosto, el Colegio de Abogados de la Quinta Circunscripción Judicial de Córdoba conmemoró el Día del Abogado con un acto institucional cargado de reconocimientos, reflexión y un fuerte llamado de atención sobre la situación actual del sistema judicial en la provincia.

El evento tuvo lugar en la sede del Colegio de Abogados de San Francisco y contó con la presencia de autoridades, profesionales del derecho, familiares y colegas, en un ambiente que combinó celebración con preocupación por el presente del ejercicio profesional.

Como es tradición, durante la ceremonia se entregaron plaquetas a quienes cumplieron 25 y 50 años de ejercicio de la abogacía. Recibieron distinciones por sus 25 años de profesión:

José María Bazán, Daniela Mercedes Borgogno, Germán Abel Bossa, Juan Gabriel Carioni, Rosana Mercedes García, Mauricio Raúl Gordo, Daniel Gustavo Mackay, Carlos Iván MeInero, Horacio Eugenio Mitrojovich, Ariel Héctor Morandi, Gastón Claudio Stefani y Mariela Andrea Zanor.

En tanto, por sus 50 años de trayectoria fueron homenajeados Gustavo Daniel Calcagno, Carlos Raúl Casanova y Luis Osvaldo Pegoraro.

Finalizado el acto protocolar, el Colegio organizó un brindis en honor a los y las profesionales distinguidos.

“El sistema va a colapsar en estas condiciones”

El presidente del Colegio, Alberto Arrieta, brindó un discurso en el que repasó la situación actual de la profesión y expresó con claridad las preocupaciones que atraviesan al ámbito judicial. En ese marco, sostuvo: “Ha sido un año muy difícil para todos desde el punto de vista socioeconómico”, y citó un reciente informe del Observatorio de la Unión de Abogados que indica que “el 30% de los abogados no alcanza a cobrar el salario básico y el 60%, la mitad de eso”.

Pero el eje central de su intervención estuvo enfocado en el funcionamiento de los tribunales del interior provincial, en especial en relación con la implementación de los procesos orales. “Somos partidarios de la celebración de los procesos judiciales orales. Creemos que permiten una mayor inmediatez y acercan la justicia a los justiciables. Pero advertimos desde hace años que, si no se dotan de recursos, terminarán colapsando el sistema”, afirmó.

Arrieta señaló que el Tribunal Superior de Justicia dispuso la implementación del proceso abreviado oral en juzgados como los de Morteros, Las Varillas y Arroyito, y que ahora se intenta sumar el abreviado penal. Sin embargo, advirtió: “Son jueces de competencia múltiple que deben tomar una enorme cantidad de audiencias, es materialmente imposible que puedan cumplir adecuadamente con todas”.

Asimismo agregó que muchos magistrados se ven obligados a resolver causas con escasa preparación por falta de tiempo.

Frente a la sobrecarga de tareas judiciales, Arrieta fue contundente: “Proponer más funcionarios, prosecretarios o personal administrativo no resuelve el problema. Lo que se necesitan son jueces”. Y remarcó que esta situación debe ser abordada en conjunto con el Poder Ejecutivo provincial: “Esto no se va a resolver en un año, pero sí con un relevamiento serio y la posterior designación de más magistrados”.

También apuntó contra la baja calidad de las resoluciones judiciales en el contexto actual: “El juez tiene que poner el alma en la sentencia. Si resuelve otro, si se copia y pega, el alma no está”, expresó citando al jurista Ciuro Caldani. Pero también hizo una autocrítica al señalar que “mejores son las resoluciones judiciales cuanto mejores son las presentaciones de los abogados”.

“También es nuestra responsabilidad mejorar la calidad de las resoluciones. No es solo una cuestión de los jueces. Esto lo tenemos que cambiar”, concluyó.