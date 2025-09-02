Designaron nuevos fiscales subrogantes y uno de ellos actuará en Frontera

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) designó este martes a once Fiscales Adjuntos Subrogantes, entre los cuales se encuentra Pedro Ignacio Machado, quien prestará funciones en la ciudad de Frontera, correspondiente a la Fiscalía Regional 5. La jura se realizó al mediodía en el salón de actos de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, en la ciudad de Santa Fe.

La ceremonia fue encabezada por la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, y contó con la presencia de los fiscales regionales Jorge Nessier, Rubén Martínez y Carlos Vottero, además del Secretario de Justicia de la provincia, Santiago Mascheroni, y otros funcionarios de la Fiscalía General.

“Hoy es un día institucional de celebración en el que estamos culminando lo que comenzamos la semana pasada”, expresó Vranicich. Además, remarcó: “Seguimos celebrando la incorporación de nuevos perfiles, a quienes vamos a capacitar en el rol fiscal que van a tener que asumir”.

Según indicó el MPA, entre la semana pasada y hoy juraron 38 fiscales, y ya se anticipa el envío de nuevos pliegos para futuras designaciones.

Nuevas designaciones en tres regiones

Además de Pedro Ignacio Machado, la Fiscalía Regional 5 sumó a Analía Elizabeth Abreu, Emiliano Martín Odriozola y Adrián Darío Soria.

En tanto, la Fiscalía Regional 1 incorporó a Vivan Ester Galeano, María Rosario Haeffeli y Daniela Soledad Montegrosso; y la Fiscalía Regional 4 a Leandro David Aguilar, Elizabet Miriam Aguirre, Luciana Violeta Chiavarini y Sebastián Galleano.

Los nombramientos surgen de un concurso convocado por el Consejo de la Magistratura del Poder Ejecutivo, con la participación del MPA como jurado a través de fiscales evaluadores designados por la Fiscalía General. También formaron parte del tribunal representantes de los Colegios de Abogados y del ámbito académico. Las designaciones contaron con el acuerdo legislativo correspondiente.