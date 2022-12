El paradero de Leandro Leonardo Ríos (34) sigue siendo un misterio para la familia y la Policía. El hombre que reside en Frontera, pero que tiene familiares en San Francisco se lo vio por última vez, según indican los familiares, en barrio Cottolengo.

Por este motivo, solicitan a los investigadores de la Departamental San Justo que analicen las cámaras del sector para intentar determinar qué destino tomó luego de retirarse de la casa de su hermana el jueves 24 de noviembre, cuando lo vieron por última vez.

Días atrás la Unidad Judicial de San Francisco difundió la búsqueda del hombre de contextura física delgada, de 1,80 metros de altura, tez trigueña, cabello corto oscuro y posee un tatuaje en el cuello del lado izquierdo con el nombre “Paola”.

"Está desaparecido desde el jueves 24 de noviembre a las 23. Lo último que supimos es que fue a la casa de mi hermana por calle Brasil en barrio Cottolengo, dejó la moto, las llaves y se fue", comentó Claudia Ríos, hermana a El Periódico.

En este sentido, la mujer sostuvo: "Desde ese momento no lo vio más nadie. Hicimos la denuncia el sábado pasado y hace una semana que no nos dicen nada. Hay un montón de cámaras y desde la Policía no saben nada según dicen".

El último mensaje

Los familiares explicaron que el hombre tiene problemas de audición, y además padece adiciones. También indicaron que no tiene celulares y que no se habría llevado demasiados elementos de su domicilio.

"Él vivía solo en Frontera. No tenemos conocimiento de que tenga problemas con nadie. Sí vimos que unos días antes puso un mensaje en Facebook diciendo que iba a extrañar a sus hijos, pero no sabemos qué pudo haberle pasado", remarcó Claudia.

Leandro tiene tres hijos se desempeña cortando pasto. "Tenía sus problemas de adicciones pero no molestaba a nadie", aseguró la hermana, quien agregó que con su problema de audición no escuchaba bien y le era difícil conseguir un buen trabajo.

Las cámaras

La familia insiste con que la Policía avance con la investigación debido a que pasó una semana y todavía no datos certeros.

"Pedimos que analicen las cámaras de barrio Cottolengo porque allí lo vio por última vez mi hermana", dijo la familiar.

Además indicó que algunas personas le dijeron que lo vieron al frente de la Terminal de San Francisco tomando algo. "Pero no nos dan acceso a las cámaras tiene que ir la Policía", remarcó.

Por último destacó que les parece raro que desaparezca una persona tanto tiempo y que no hay información al respecto.