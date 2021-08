Desde un atelier de San Francisco saldrán los diseños que vestirán a Miss Argentina

La diseñadora Fernanda Pugno, oriunda de María Juana pero con un atelier en San Francisco, será la encargada de vestir a las dos veces Miss Argentina Marcia Blanco, quien en noviembre se presentará en República Dominicana donde competirá para ser Miss Universo.

Toda una carrera avala a Pugno para la ambiciosa tarea que tendrá por delante. Es que hace más de una década que el diseño es su profesión, pero también su pasión.

“Hace casi 10 años que me dedico a esto, empecé con un taller en María Juana, localidad donde vivo, y hace cuatro años que también tengo un atelier en San Francisco. Empezó siendo un hobby hasta que empecé a especializarme. Estudié en Santa Fe, después me fui a Chile, me recibí de bordadora internacional de alta costura. Y tuve la oportunidad en 2017 de ir al Madrid Fashion Week, en España”, detalló sobre su trayectoria y sobre su participación en uno de los eventos de referencia de la moda más importantes del mundo.

La presentación de diseños en el viejo continente fue una bisagra en su carrera: “Siempre digo que mi carrera fue un antes y un después luego de haber ido a Madrid, una pasarela internacional. Antes hacía trabajos más bien locales y después de eso se me abrió una cartera de clientes diferente, zonal. Y después pude también abrir un taller acá en la ciudad, lo que me dio otro campo de acción”.

Apasionada por su trabajo, se especializó en bordado luneville, muy característico en vestidos de fiesta. Por eso, sus producciones se caracterizan por el diseño artesanal.

El contacto con Marcia

La experiencia de vestir a Miss Argentina será la primera del estilo para Pugno. La posibilidad se dio en febrero, cuando Marcia la llamó para consultar por sus servicios.

“La conocí en febrero. Al principio fue toda una sorpresa porque es muy halagador que una Miss Argentina se fije en mis diseños. La pregunta fue de dónde sacó mis datos o cómo me conoció y fue por referencias de Madrid. Ella también participó, pero en 2018, un año después que yo, entonces teníamos conocidos en común. Y así fue como empezamos a conocernos”, recordó la especialista en alta costura.

Lo primero fue una reunión para conocerse personalmente y empezar a conocer las expectativas de la modelo: “Tuve la suerte de que me dio vía libre. No hay cosa más linda para un diseñador. Es un desafío muy grande. Es un evento internacional, de mucha importancia, y para mi carrera también va a ser muy importante como lo fue lo de Madrid”, expresó.

Al conocerse, Pugno le presentó tres diseños, de los que no se puede saber mucho aún. Lo que trascendió es que tendrá la tarea de preparar dos vestidos de gala y uno escenográfico, para que la modelo pueda lucirse en las playas dominicanas.

Sobre el final, Pugno agradeció a Tienda La Reina que ofreció sus telas para sus diseños. “Fue un halago muy grande para mí, porque el costo de ese tipo de telas es muy alto. Y que me ofrezcan y me den vía libre para que lleve lo que necesite es un compromiso y un halago muy grande”, reconoció.

Contacto

Personas interesadas en contratar los servicios de Pugno pueden contactarla a través de su cuenta de Facebook: Fernanda S Pugno Diseñadora, o de Instagram, @fernandapugnoaltacostura. En tanto, su atelier funciona en Altos de Salta, en Salta 1170.

El trabajo de diseñar

Pugno explicó cómo es el proceso y el tiempo que lleva diseñar una prensa. “Cuando uno tiene su primera entrevista en alta costura conoce a la cliente y la asesora, porque no todos los cuerpos lucen todos los vestidos, entonces se asesora sobre el vestido que le va a quedar mejor en su cuerpo. Luego se toman las medidas, se hace todo un proceso de moldería en papel y luego se cortan las telas”, precisó.

Seguidamente detalló que luego se hilvana y una vez hecho este paso se hace la primera prueba de vestido en la cliente. Una vez que está todo se cose y ahí recién empieza el proceso de bordado.

“Es un tiempo bastante prolongado el armar un vestido de alta costura. El término alta costura tiene mucho que ver con las terminaciones, son muchas hechas a mano y lleva un tiempo superior que pasar una máquina de coser. El trabajo manual lleva mucho tiempo y eso hace también que tenga un costo superior que una prenda comprada hecha, porque es un proceso artesanal y lleva más cantidad de horas”, indicó.

Todo el proceso, en su caso, es un trabajo individual: “Lo que pasa es que al ser un trabajo artesanal es muy difícil conseguir gente que encare el mismo estilo, que el que yo llevo en mis vestidos, entonces la idea es tomar menos trabajos y hacerlos más personalizados, trabajos exclusivos”.

No sólo la asesorará en cuestiones de vestimenta, sino que también en otras cuestiones afines. “Cuando hablamos de un vestido siempre digo que no es solo el vestido. Es maquillaje, el cabello, el calzado, los accesorios y la actitud inclusive cuando llevás un vestido. Por eso me gusta asesorarlas en todo, trato de estar hasta en el menor detalle”, aseguró.

“Me encantó su trabajo”

Por su parte, Marcia se refirió a los motivos por los que optó por elegir a Fernanda Pugno para sus diseños.

“Fue una recomendación de una colega santafesina con la que se conocieron en Madrid. La busqué en Instagram y me encantó el trabajo de ella. Automáticamente me comuniqué y por suerte me respondió. Conoció mi historia de vida, de dónde vengo y generó mucha empatía conmigo y yo con ella, y ahí es donde nos decidimos a trabajar ”, dijo la joven de 29 años que se interesa por la moda desde los 9.

Además, Marcia, oriunda de Santa Fe, agregó: “Vi que ella es muy creativa, muy profesional. Junto con Tienda La Reina hicieron un trabajo impecable ”.

Algunos diseños de Fernanda Pugno