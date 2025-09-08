Desde San Francisco convocan a una jornada por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Este domingo 14 de septiembre a las 17, en el Paseo del Buen Pastor, Córdoba llevará adelante una convocatoria abierta por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, impulsada por el grupo Corazones Amarillos y la fundación Empesares, que trabaja en todo el país en acompañamiento psicológico y contención.

Desde San Francisco, familiares y voluntarios viajarán especialmente para participar del encuentro e invitan a todas las personas de la región que se encuentren en Córdoba —o puedan acercarse— a sumarse a esta jornada de memoria, acompañamiento y visibilización.

“La invitación es abierta a todos: a quienes han perdido un ser querido, a quienes están atravesando un momento difícil, a profesionales, o simplemente a quienes quieran acompañar y empatizar”, señaló María José Cabrera, referente de Empesares en San Francisco, en diálogo con El Periódico Radio.

"Nos vamos a encontrar, acompañar, con fotos, carteles, lazos amarillos, velas, globos... cada uno puede llevar un objeto que represente a esa persona que ya no está o simplemente su deseo de acompañar”, explicó Cabrera.

La jornada se realizará en simultáneo con una actividad frente al Congreso Nacional en Buenos Aires. “Si bien el Día Mundial es el miércoles 10, se eligió el domingo 14 para facilitar la participación de más personas”, añadió.

Conciencia, reclamo y acompañamiento

La propuesta busca generar conciencia sobre la prevención del suicidio, visibilizar la problemática de salud mental y exigir una mejora en el sistema actual. “Es urgente una reforma de la Ley de Salud Mental. Hay personas que necesitan atención inmediata y no pueden esperar turnos o derivaciones”, reclamó Cabrera.

En la convocatoria también estará Emiliano Barrionuevo, fundador de Corazones Amarillos, quien compartirá su historia como sobreviviente de intentos de suicidio asociados a la ludopatía. “Emiliano hoy está en tratamiento y decidió poner su experiencia al servicio de los demás. Es su forma de decir que sí se puede pedir ayuda, que sí hay salida”, expresó la vocera.

¿Dónde pedir ayuda?

Además de la fundación Empesares —que trabaja con grupos de familiares y ofrece atención profesional mediante un formulario online—, en San Francisco se puede recurrir al Hospital Iturraspe, donde funciona el área de Salud Mental, así como al Colegio de Psicólogos de San Francisco, que mantiene activa la línea gratuita en el marco de su campaña de prevención durante todo el mes de septiembre que es el 0800 345 1435.

"Hay redes, hay profesionales, hay contención. No están solos ni solas. Lo importante es hablar, pedir ayuda, y saber que se puede salir adelante”, concluyó Cabrera.