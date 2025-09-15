Las guarderías municipales de San Francisco continúan apostando a la innovación educativa con un programa pionero que incorpora pensamiento computacional, programación desconectada y robótica educativa desde los dos años de edad. La propuesta, que se implementa desde 2023, tiene como objetivo estimular la creatividad, la lógica y la resolución de problemas a través de actividades lúdicas y significativas.

El proyecto se desarrolla en todas las guarderías dependientes del municipio y está coordinado por docentes y educadores capacitados en innovación pedagógica, quienes adaptan las dinámicas al ritmo y necesidades de los más pequeños.

Lejos del uso de dispositivos electrónicos, las actividades se enfocan en una programación desconectada, es decir, sin pantallas ni computadoras. Los niños trabajan con materiales concretos, como tableros, caminos, tarjetas y kits de robótica adaptados a la primera infancia.

“Creemos que la tecnología debe ser una aliada de la educación desde los primeros años de vida. Por eso acercamos a los niños al mundo de la programación y la robótica de forma divertida y concreta, sin pantallas, con propuestas que promuevan el trabajo en equipo y la exploración”, explicaron desde la Secretaría de Vinculación Educativa, Tecnológica y Productiva.

Entre las actividades más destacadas se incluyen:

Juegos de secuencias y patrones, para desarrollar pensamiento lógico y organización del pensamiento.

Programación desconectada, donde los niños aprenden a dar instrucciones precisas mediante recorridos, desafíos y circuitos.

Robótica educativa inicial, con kits diseñados para edades tempranas que fomentan la creatividad, la coordinación y el juego colaborativo.

Formación integral desde la primera infancia

La implementación del programa ha generado un impacto positivo en los entornos educativos municipales, despertando vocaciones tempranas y fortaleciendo habilidades clave para el siglo XXI. Además, posiciona a San Francisco como una de las primeras ciudades del país en desarrollar una política pública de alfabetización digital desde la primera infancia.

“Más que enseñarles a programar, buscamos que aprendan a pensar, crear y trabajar en equipo. Estos primeros pasos en el pensamiento computacional son una inversión en ciudadanos críticos y creativos”, sostuvo la Lic. Melina Tallón, especialista en Robótica Educativa y responsable del proyecto.

Desde el municipio destacaron que esta iniciativa no solo fortalece el aprendizaje en edades clave, sino que también acorta la brecha digital y promueve una educación más equitativa, inclusiva y orientada al futuro.