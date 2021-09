En el marco del Día de la Industria, que se conmemora este 2 de septiembre, desde la Cámara de Comercio Exterior de San Francisco destacaron que las exportaciones vienen creciendo año tras año y que atrás de ellas hay un enorme esfuerzo de las empresas.

El presidente de la Cámara de Comercio Exterior de San Francisco, Guido Gaviglio, aseguró que las exportaciones son el principal camino que tiene el país para desarrollarse así como también es el único medio que tiene la comunidad para levantar la vara en calidad y competitividad.

El titular de la entidad que agrupa a 63 socios de toda la región, reconoció que hay situaciones dispares con sectores que están traccionando más y otros que están traccionando menos, pero afirmó que se observa un nivel de actividad promedio mayor al mismo momento del año pasado. “Es auspiciante, vemos en los principales sectores de la región, como el agro industrial, el metalúrgico o el de consumo, una reactivación consecuente con la exportación”, dijo.

Dicha cámara agrupa a asociados que exportan a más de 60 países de todo el mundo, principalmente a los de la región: “Pero ya tenemos varias empresas que no sólo exportan a Norteamérica sino también a Europa y Asia. Hay casos de éxito en la ciudad, donde es importante resaltar el esfuerzo que hacen las empresas y las personas que trabajan dentro de esas empresas para mantenerse competitivos, con productos de calidad que pueden ser exportados al mundo”.

“La realidad es que hoy el mundo está traccionando en términos de consumo. Han habido muchos planes de estímulo y de incentivo por parte de los gobiernos y especialmente los bancos centrales donde el problema no es de financiamiento, sino más bien de abastecimiento de insumos para poder proveer productos y servicios al mundo. Argentina creo que se acopla a esa realidad mundial de poder insertar productos para el consumo mundial. No son desarrollos de la noche a la mañana, sino que son consecuencia de mucho esfuerzo que las empresas hacen independientemente de los ciclos económicos para poder exportar”, agregó Gaviglio.

El titular de la Cámara expresó que “es difícil” adaptarse a los diferentes contextos económicos que se van suscitando, pero advirtió que desde la institución plantean tener una impronta positiva en relación a los ciclos económicos del país. “Porque vemos que hay casos de éxito, tanto de grandes empresas, como Toyota, como de pequeñas y medianas empresas, muchas de la región, que a pesar de las circunstancias del país se mantienen competitivas con productos de calidad”, manifestó.

Perfil exportador

Gaviglio sostuvo que pese a que suele haber incertidumbre de las empresas ante la posibilidad de exportar, la tendencia de vender productos fuera del país va creciendo.

“Muchas veces la pregunta que nos hacen es si es difícil o si es complejo, o sobre la incertidumbre, el marco regulatorio, el marco legal, el marco constitucional. Por supuesto que son variables que afectan, pero mientras tanto son las reglas del juego y tenemos que adaptarnos y potenciarnos bajo estas condiciones, porque es posible y es la que nos toca. A partir de ahí tenemos que crecer, desarrollarnos y exportar, porque entendemos que la exportación es el único camino que le queda al país para desarrollarse y es el único medio que tiene la comunidad para ir levantando la vara en relación a la calidad y a la competitividad”, apuntó.

Seguidamente, agregó: “Nuestra institución va siguiendo métricas trimestrales en relación a la balanza comercial de importación y exportación. Casualmente este año todos los términos interanuales generan una comparación no real a partir de la pandemia y lo que generó. Pero sí podemos decir que la región tiene un perfil netamente exportador y que el saldo de exportación va creciendo año a año. De hecho, desde la institución impulsamos a las pequeñas empresas y a los pequeños emprendimientos a consultar cómo hacer para exportar. Obviamente no hay una receta única, sí hay una actitud exportadora que requiere de mucho esfuerzo, trabajo y mucha constancia. La exportación no significa levantarme hoy para exportar mañana, sino que significa levantarme muchas veces, trabajar muy duro en el producto, en la calidad, y especialmente en la venta. Es algo que predicamos mucho desde la institución, que las empresas crecen por lo que venden, no por lo que producen. Y ese es un perfil comercial que entendemos que las empresas tienen que transformar de un perfil netamente industrial, metalmecánico, agropecuario o de consumo masivo, bien enfocado dentro de la planta, sino también potenciar los canales de venta y más ahora que van surgiendo canales de venta no tradicionales y que nos abren la posibilidad de poder estar en simultáneo en varias partes del mundo, entonces impulsamos eso”.

Sobre el final, advirtió que todos los actores que movilizan al sistema tienen que estar enfocados en la competitividad. “Realmente Argentina, pero especialmente San Francisco, y toda la región es como una usina de talento. Cuando medimos en términos relativos los equipos de trabajo que tienen las empresas asociadas a nuestra institución, y lo compartimos con otras en otras regiones del país o de Latinoamérica, vemos que hay una capacidad muy importante en nuestros equipos de trabajo y especialmente formados con educación de calidad. En San Francisco tenemos la suerte de tener la UTN como polo educativo y otras ofertas educativas muy importantes”, reveló.

Y sumó: “Si tuviéramos que pedir que todos nos enfoquemos en un punto, sería que todos los actores trabajemos en relación en la competitividad: generar y agregar valor. Eso resume muchos puntos que hoy impiden a muchas empresas tener la competitividad necesaria para poder exportar. Poniendo sobre la mesa, habrá distintos matices y aristas para ir trabajando. Pero si todos concebimos que tenemos que lograr una competitividad con calidad, generando y agregando valor, creo que ese es el camino que tiene que marcar cuáles son las medidas en las que técnicos, políticos, actores o instituciones tenemos que aportar nuestro granito de arena”.