Desde el lunes 29 de septiembre, el precio del pan sufrirá un aumento. También otros productos clásicos de panificación como los bizcochos y las facturas.

Las subas serán de alrededor de entre un 5% y un 14%, informó el Centro de Panaderos de San Francisco.

De esta manera, los nuevos precios serán los siguientes:

Pan: 3000 pesos el kilo.

Bizcochos o criollos: 7200 pesos el kilo

Facturas: 800 pesos por unidad.