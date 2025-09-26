Desde el lunes, aumenta el pan en San Francisco
A partir de la próxima semana, el kilo de pan costará 3 mil pesos. También aumentarán otros productos de panadería.
Desde el lunes 29 de septiembre, el precio del pan sufrirá un aumento. También otros productos clásicos de panificación como los bizcochos y las facturas.
Las subas serán de alrededor de entre un 5% y un 14%, informó el Centro de Panaderos de San Francisco.
De esta manera, los nuevos precios serán los siguientes:
Pan: 3000 pesos el kilo.
Bizcochos o criollos: 7200 pesos el kilo
Facturas: 800 pesos por unidad.