Desapareció Sol, un gato siamés de 11 años en barrio Procrear Sur: ofrecen recompensa

Mónica, su dueña, relató que el animal se extravió en horas de la mañana del miércoles 9 de octubre de 2025, en el barrio Procrear Sur, específicamente sobre calle Valentina Fantone, entre Ingenieros y Pasteur, en la ciudad de San Francisco, Córdoba. Sol es un gato macho de raza siamés, con pelaje semilargo, de tonos marrón y negro, con patas, cola y hocico oscuros, ojos azules, y está castrado.

Según consignó El Periódico, Mónica explicó que Sol no suele salir de su casa y que es un animal muy querido por la familia. “Lo tenemos desde que era un bebé, es parte de nuestra vida”, afirmó con preocupación. También señaló que han recorrido el barrio, hablado con vecinos y difundido su imagen en redes sociales y cartelería, sin obtener resultados hasta el momento.

La familia ofrece una recompensa a quien pueda brindar información certera sobre el paradero del gato. Para cualquier dato, se solicita comunicarse a los teléfonos 3564 500061 o 3564 520921.