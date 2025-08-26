Mediante el Decreto Nº 342/25, el intendente Damián Bernarte declaró duelo por tres días en San Francisco debido al fallecimiento de la profesora Nora Norma Marlatto, destacada figura en el ámbito educativo, cultural y político de la ciudad. Durante este período, la bandera nacional permanecerá izada a media asta en los edificios municipales.

El documento expresa el profundo dolor que su partida genera en la comunidad y en el Gobierno Municipal, resaltando su impecable trayectoria como docente, su compromiso con la cultura y su activa participación en la vida política local, en especial dentro del Partido Justicialista.

Marlatto se desempeñó como miembro del Honorable Concejo Deliberante y como Directora de Cultura del Departamento Ejecutivo Municipal, dejando una huella marcada por la solidaridad, la inclusión social, la defensa de la igualdad de oportunidades y la promoción de los derechos de mujeres, niños y adolescentes.

El decreto invita a las instituciones públicas y privadas a adherirse al duelo y participar de los actos de velatorio que se llevan a cabo en la empresa Rosso Hnos.

Sus restos serán cremados mañana miércoles 27 de agosto a las 10. en el Ecocrematorio, previa oración en la sala velatoria.