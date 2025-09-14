Apenas con 21 años y un diploma bajo el brazo, Sandra Aira tuvo su primera responsabilidad como docente. Había vivido en Colonia Margarita, provincia de Santa Fe, “estudió para maestra” y la asignaron ni bien se recibió a la escuelita de Estación Mangoré, a unos kilómetros de allí. En ese lugar esperó durante más de una década a los chicos siempre con algo calentito porque eran niños y niñas que tenían una vida dura ayudando en las tareas del tambo.

Por primera vez se paró en aquellos años frente a un aula con muchos chicos ávidos de aprender y que se transformaron en su familia en cierta manera. El pueblo la recibió con mucho cariño, ella se mudó a la escuela donde daba clases y se dedicó a enseñar mucho más allá de lo que dicen los libros.

En Mangoré se hizo cargo de todo: la enseñanza, la limpieza, la copa de leche, la organización de eventos y hasta de la cooperadora. “Me fui a vivir a la escuela. Como el aula estaba lejos de la cocina, terminé armando una cocinita dentro del aula para preparar algo calentito a los chicos que venían de trabajar en el tambo con sus familias”, recordó con cariño.

Durante más de 11 años trabajó en esa escuela que estaba ubicada en jurisdicción de Colonia Margarita. En esa época no había tanta pedagogía relacionada a la inclusión y las maestras de apoyo, pero entre sus más cálidos alumnos estaba un niño con discapacidad que hizo todo a la par de sus compañeros rompiendo barreras.

Su experiencia allí dejó una huella profunda, su hija se crió corriendo entre amigos que le decían “seño” a su mamá, su labor tenía lazos que iban mucho más allá de lo educativo. “Los chicos y las familias eran parte de mi vida. Organizábamos actos, fiestas, misas. La escuela era el centro de la comunidad. Mangoré es un paraíso. Tiene una energía especial, una paz que no se encuentra en cualquier lugar”, afirmó.

Mudanza

El paso del tiempo la llevó a buscar nuevos desafíos. En 2005 llegó a la Escuela Yrigoyen de San Francisco, donde hoy es vicedirectora, cargo que ocupa desde hace casi tres años. En esa institución encontró otra extensión del hogar solo que ahora las clases eran en la ciudad.

“Al principio me costó adaptarme. Pensé en pedir traslado, pero me fui apropiando de la escuela, de mis compañeras, y formé vínculos muy fuertes. Hoy siento que esta es mi escuela, mi lugar”, dijo con orgullo a El Periódico.

Sandra trajo consigo muchas de las enseñanzas de su etapa rural, como su compromiso con la inclusión educativa. “En Mangoré trabajé con un alumno con síndrome de Down, hice cursos en Rafaela y esa experiencia me sirvió mucho. También formamos parte de proyectos pedagógicos en distintos congresos que tuvieron un gran impacto en primer y segundo grado donde yo siempre di clases”.

Hoy, además de su rol de gestión, se sigue capacitando: está finalizando la licenciatura en Gestión Educativa y aunque reconoce que “cuesta”, sabe que es necesario porque aseguró que “hay que dar lo mejor en esta profesión”.

Cable a tierra

No todo en su vida es escuela porque Sandra también es conocida por correr, una actividad que empezó hace 12 años casi por casualidad, pero al día de hoy el running es parte de su rutina.

“Mi primera carrera fue de 5 kilómetros en San Francisco. Entrené 15 días y crucé el arco sin poder creerlo. Desde ahí no paré más. Me gusta el trail, correr en la montaña. Me conecta con la naturaleza, con una vida saludable. Es disciplina, vocación, esfuerzo... como la docencia”, destacó.

Desde su lugar y con el mismo ímpetu y ganas que tenía aquella maestra rural de 21 años dejó un mensaje para quienes se inician en la docencia: “Esta carrera se siente. No es fácil, pero es gratificante. Hay que vivirla con pasión”.