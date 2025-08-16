El intendente de San Francisco, Damián Bernarte, será uno de los disertantes en la Expo Parques Industriales 2025, que se llevará a cabo los días 27 y 28 de agosto en el Centro de Convenciones de Córdoba. El evento reunirá a referentes del sector público y privado para debatir sobre eficiencia energética, economía circular e innovación.

La participación de Bernarte adquiere especial relevancia ya que San Francisco cuenta con el Parque Industrial, Tecnológico y Logístico más importante del interior del país, por la relación entre la cantidad de empresas radicadas y la población local.

En la presentación del encuentro, el gerente del Parque Industrial San Francisco, Leonardo Beccaría, junto a Roger Palacios, Verónica Quiñonero y Guillermo Guassardi, compartieron experiencias de la primera edición de la Expo, que en 2023 convocó a más de 1.400 personas y 40 expositores.

En esta edición, los organizadores esperan duplicar la escala con dos jornadas de actividades, mayor superficie y un programa de conferencias, charlas y rondas de negocios.

Durante el anuncio oficial también estuvieron presentes autoridades provinciales como Álvaro García, secretario de Parques Industriales; Ignacio Tovo, secretario de Industria; y Nadia Villegas, secretaria de Comercio, entre otros.

“El desafío es mostrar la potencia productiva disponible y generar nuevas radicaciones”, señaló Beccaría. En tanto, García destacó que “los parques no sólo son motores de desarrollo económico, sino que representan una visión de futuro”.

La Expo Parques Industriales busca consolidarse como un espacio estratégico para potenciar la competitividad provincial y nacional, articulando negocios, innovación y calidad de vida.