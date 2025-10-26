A media mañana de este domingo de Elecciones Legislativas, el intendente Damián Bernarte emitió su voto y destacó el normal desarrollo de los comicios en San Francisco. Tras haber sufragado valoró la participación de los vecinos de la ciudad, pese al contexto nacional: “Yo creo que, pese a que la gente manifiesta desánimo, descontento, en San Francisco particularmente siempre la gente concurre a votar. Vamos a tener un nivel de concurrencia que no va a ser muy lejano a lo habitual”.

Sobre la implementación de la boleta única en papel, Bernarte consideró que fue una herramienta clara y accesible para el electorado: “Me pareció que está bueno, me parece que ha sido simple. El sistema de votación, yo no sé si fue el horario, pero ágil. Las autoridades de mesa con muy buena predisposición. Me parece que, por lo menos hasta el momento de sufragar, la decisión política de implementar la boleta única de papel ha sido un acierto”.

Junto con sus colegas partidarios de Provincias Unidas esperarán los resultados en el búnker de campaña ubicado en Av. Libertador Norte, entre 25 y Iturraspe y vaticinó que el proceso de recuento podría no ser tan veloz como se espera. “Tiendo a pensar que va a ser lento, porque si bien es sencillo me parece que no va a ser tan rápido por la cantidad de listas. No es un problema del sistema de votación ni de la boleta".

Finalmente, reflexionó sobre el escenario político nacional y las perspectivas a partir del lunes: “Me parece que lo que se va a plantear esencialmente como discusión es cuál va a ser la actitud que asume el gobierno nacional. Si se mantiene esa sordera institucionalizada, me preocupa el desarrollo. Si realmente hay una postura más humilde, que implique la posibilidad de empezar a generar diálogo y atender planteos uno tiene la expectativa de que haya una recuperación por parte del gobierno nacional”.