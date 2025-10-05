Dale Q’ Va cierra la edición 2025 de San Francisco Expone
La jornada de cierre de la muestra agroindustrial, comercial y ganadera más importante del centro del país contará con la actuación de Dale Q’ Va y la posible visita del gobernador Martín Llaryora.
La 93ª edición de San Francisco Expone llega este domingo 5 de octubre a su cierre con una agenda cargada de actividades y espectáculos para toda la familia en el predio de la Sociedad Rural.
La jornada comenzará a las 9:30 con la habilitación de la exposición al público y la posible visita del gobernador Martín Llaryora, quien recorrería la muestra durante la mañana junto al intendente Damián Bernarte y autoridades locales y provinciales.
A las 11:00, en la pista central, se celebrará la tradicional misa de campo, organizada por la Parroquia Nuestra Señora de la Consolata, un clásico encuentro que convoca a productores, expositores y vecinos.
Por la tarde, a las 16:30, el público podrá disfrutar de la obra teatral “Encuentados”, ganadora del Premio Carlos en Villa Carlos Paz, una propuesta destinada a toda la familia que combina humor, música y fantasía.
El gran cierre musical llegará a las 19:30 con la presentación de Dale Q’ Va, una de las bandas más convocantes del cuarteto cordobés. El grupo promete un espectáculo vibrante con sus grandes éxitos y una puesta en escena especial para despedir la muestra.
Entradas
- Domingo 5: hasta las 16:00, la entrada general cuesta $5.000; luego, $8.000.
- Jubilados: ingreso sin cargo (presentando carnet) el sábado.
- Menores de 12 años: sin cargo (acompañados por un adulto).