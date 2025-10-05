La 93ª edición de San Francisco Expone llega este domingo 5 de octubre a su cierre con una agenda cargada de actividades y espectáculos para toda la familia en el predio de la Sociedad Rural.

La jornada comenzará a las 9:30 con la habilitación de la exposición al público y la posible visita del gobernador Martín Llaryora, quien recorrería la muestra durante la mañana junto al intendente Damián Bernarte y autoridades locales y provinciales.

A las 11:00, en la pista central, se celebrará la tradicional misa de campo, organizada por la Parroquia Nuestra Señora de la Consolata, un clásico encuentro que convoca a productores, expositores y vecinos.

Por la tarde, a las 16:30, el público podrá disfrutar de la obra teatral “Encuentados”, ganadora del Premio Carlos en Villa Carlos Paz, una propuesta destinada a toda la familia que combina humor, música y fantasía.

El gran cierre musical llegará a las 19:30 con la presentación de Dale Q’ Va, una de las bandas más convocantes del cuarteto cordobés. El grupo promete un espectáculo vibrante con sus grandes éxitos y una puesta en escena especial para despedir la muestra.

