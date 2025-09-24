Cumbiaravana le pone ritmo a la previa del show de Lisandro Márquez este viernes en Antártida

Cumbiaravana, una de las bandas más queridas de la escena local, se prepara para una nueva presentación en San Francisco. Este viernes 26 de septiembre, desde la 1 de la madrugada, el grupo será el encargado de encender la pista en la previa del show de Lisandro Márquez, quien llega con su repertorio cuartetero al salón de Antártida Argentina.

“Estamos contando los días”, confesó Leandro Aldrighi, guitarrista y uno de los referentes del grupo. “Siempre nos gustó hacer la previa a artistas grandes, y esta va a ser especial porque nos encanta tocar en Antártida”, agregó.

Trini Vieyra, vocalista de la banda, adelantó que el show tendrá repertorio renovado, enganchados y canciones que están sonando fuerte en las redes. “Siempre tratamos de sumar lo más reciente, lo que está pegando, lo que la gente escucha y baila”, explicó.

La banda, que este año celebra ocho años de trayectoria, tiene una extensa agenda en fiestas, eventos empresariales y festivales regionales. “Tuvimos la suerte de hacerle de teloneros a muchas bandas grandes y esta fecha se suma a ese camino que venimos recorriendo desde hace años”, destacó Aldrighi.

Además de la música, Cumbiaravana prepara una noche con sorteos y sorpresas para quienes lleguen temprano. Las puertas abrirán a las 00:30, y el show de la banda comenzará a la 1, para dar paso a Lisandro Márquez alrededor de las 2 de la madrugada. “Vamos a interactuar con la gente, regalar cosas, hacerlos parte del show. Queremos que la previa sea un momento especial para todos”, aseguró Aldrighi.

Las entradas pueden adquirirse físicamente en el kiosco Aaron (Garibaldi y 25 de Mayo) o de forma online a través de la plataforma Tikzet, sin recargos.

La banda también se encuentra trabajando en un proyecto audiovisual que busca reflejar la energía del grupo en sus presentaciones en vivo. Grabaron en estudio en Arroyito y actualmente están produciendo videoclips que irán publicando en sus redes y plataformas digitales.

“La idea fue grabar lo que hacemos en vivo, pero en estudio. Confiamos mucho en nuestra energía en el escenario, en nuestro repertorio, y queríamos que eso quede plasmado para que la gente lo pueda escuchar en sus casas, en sus fiestas o en sus previas”, detalló Vieyra.

Este viernes, aprovecharán la noche para registrar algunas imágenes que formarán parte de ese material. “Vamos a hacer tomas durante el show. Queremos que este material refleje lo que somos en vivo, con nuestra gente”, dijeron.

Con una agenda activa, Cumbiaravana sigue creciendo como propuesta musical local. “Nos gusta compartir con la gente, estar en contacto con el público. Creemos que ese siempre fue nuestro fuerte”, señaló Aldrighi. Y sumó: “Amamos este trabajo. Octubre y noviembre arrancan fuerte con despedidas, casamientos, fiestas de 15… pero siempre tratamos de hacer espacio para shows como este, con nuestra gente”.