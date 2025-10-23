La octava edición del evento literario más importante de la región se desarrollará los días 7, 8 y 9 de noviembre en el Superdomo, con la presencia de reconocidos escritores, editoriales, librerías y propuestas culturales para todo público.

San Francisco se prepara para vivir una nueva edición de su tradicional Feria del Libro, un espacio de encuentro entre lectores, autores y editoriales que, año tras año, se consolida como una de las actividades culturales más destacadas del calendario local.

Organizada por la Municipalidad de San Francisco, la octava edición del evento se realizará del 7 al 9 de noviembre en el Superdomo, con la participación de 58 stands correspondientes a librerías, editoriales y bibliotecas de la ciudad y otras localidades como Córdoba, Santa Fe y Villa Carlos Paz. También habrá dos escenarios y un auditorio destinados a presentaciones y actividades especiales.

Entre los atractivos de esta edición, se destacan la participación de 50 escritores, de los cuales 25 son oriundos de San Francisco, seleccionados tras una convocatoria de la Dirección de Cultura. A nivel nacional, se contará con la presencia de figuras de renombre como Viviana Rivero, Pedro Saborido junto a Adrián Lakerman, Ludovica Squirru y la reconocida sexóloga Cecilia Ce.

Una de las principales novedades será la incorporación de tecnología al programa, en articulación con la Tecnoteca San Francisco, que ofrecerá juegos narrativos y lecturas en línea para acercar la literatura al público joven e incentivar nuevas formas de lectura.

El evento también contará con un escenario musical y patio de comidas en el Jardín Botánico, generando un ambiente ideal para disfrutar en familia o con amigos.

Desde el municipio anunciaron que el lunes 27 de octubre se realizará una conferencia de prensa donde se darán a conocer más detalles sobre la programación y actividades de esta esperada edición.