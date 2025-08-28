Un total de 125 jóvenes de San Francisco fueron seleccionados para recibir el crédito solidario CRESOL 2025, una ayuda económica otorgada por la Municipalidad destinada a quienes inician estudios terciarios o universitarios.

La entrega se realizó anoche, en las instalaciones de la Secretaría de Vinculación Educativa, Tecnológica y Productiva, con el otorgamiento de dos cuotas de $150.000 para cada beneficiario.

Los CRESOL son créditos solidarios establecidos por ordenanza, orientados a acompañar el primer año de formación superior. Están disponibles para vecinos de San Francisco que inicien carreras terciarias o universitarias, ya sea en la ciudad o en otras localidades cuando la oferta académica no esté disponible localmente.

La evaluación de las solicitudes se lleva a cabo cada año mediante una comisión conformada en el Concejo Deliberante, con la participación de representantes de todos los bloques que integran el cuerpo legislativo. Este comité es el encargado de analizar cada caso y definir la asignación del beneficio.