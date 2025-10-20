La Municipalidad de Frontera comunicó que este martes 21 de octubre se llevará a cabo un corte total del servicio de agua potable en la zona norte de la ciudad, con motivo de los trabajos de ampliación de la red de distribución en el nuevo loteo del sector.

La interrupción del servicio se extenderá desde las 7 hasta las 12, afectando el área comprendida entre Calle 74 y 50.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias para minimizar los inconvenientes durante el período de corte, especialmente asegurando el almacenamiento de agua para consumo y tareas domésticas esenciales.

Una vez finalizadas las tareas, el servicio se restablecerá de manera paulatina en toda la zona.

Las obras forman parte del plan de mejora y extensión de la red de agua potable que lleva adelante la Municipalidad de Frontera, con el objetivo de optimizar la infraestructura y acompañar el crecimiento urbano de la ciudad.