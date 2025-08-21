La Administración Municipal de Obras Sanitarias (AMOS) anunció que mañana, viernes 22 de agosto, se realizará un corte general en el suministro de agua potable en San Francisco.

La interrupción se extenderá desde las 4:00 hasta aproximadamente las 12:00 horas, debido a trabajos de reparación en un caño maestro averiado.

Según indicó AMOS en un comunicado oficial, se recomienda a los usuarios hacer un uso racional del servicio durante la jornada y prestar especial atención al funcionamiento de los equipos elevadores de agua, como los moto bombeadores, que podrían presentar inconvenientes a raíz de la interrupción.