Este miércoles la Amos realizará cortes en el suministro de agua en diferentes sectores de San Francisco. Se verán afectados los barrios Savio, Maipú y Plaza San Francisco entre las 8 y las 13 horas.

Los motivos obedecen a tareas de enlace de futuro loteo y comprenden las calles Juan C. Brook y Gobernador Luis Genaro, Fortunato Lacamera y Gobernador Luis Genaro, y Emilio Petorutti y Gobernador Luis Genaro.

Por este motivo, se recomienda el uso racional del servicio y la atención de los equipos elevadores de agua (motobombeadores).