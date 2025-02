Córdoba Motos está presente en el Festival de la Buena Mesa con la marca Honda, presentando el modelo Navi, una de las novedades más esperadas del mercado. El stand, ubicado cerca del acceso principal de la Sociedad Rural, ofrece a los visitantes una experiencia completa con juegos, regalos sorpresa, bebidas y una pantalla de educación vial que brinda información sobre seguridad en el manejo de motos.

Yanina, una de las encargadas de Córdoba Motos, destacó la versatilidad de la Honda Navi: "Es una moto muy cómoda, práctica, para el uso de ciudad, económica, con rendimiento de combustible y un motor chico, sin cambios, centrífuga, que muchas veces se elige por su practicidad. Además, tiene una linda baulera que la hace ideal para moverse o hacer un mandado".

La presentación contó con la participación especial de Carolina, usuaria reciente de la Honda Navi, quien compartió su experiencia con el modelo y el servicio de la concesionaria: "La compré porque me gustó, cuando fui al local y la vi realmente me quedé sorprendida. Anda muy bien, súper cómoda, tiene buena salida, buen arranque, ideal para el uso diario, ir a trabajar o al gimnasio. Además, la atención de Córdoba Motos fue excelente. Me asesoraron, me explicaron las formas de pago y la pude probar. Estoy chocha con la moto".

Sobre el financiamiento, Yanina explicó que existen múltiples opciones: "Acompañamos al cliente con financiamiento a través de tarjetas de crédito, bancos y sistemas de crédito a sola firma, donde con solo el DNI se puede financiar el 100% de la moto. Hoy, el Banco de Córdoba acompaña como sponsor con líneas de crédito UVA".

Leandro, otro de los encargados de Córdoba Motos, comentó sobre las dudas más frecuentes de los clientes: "Las principales preguntas son sobre financiación y si tomamos usadas. Siempre recomendamos que se acerquen y nos consulten, porque tenemos muchas opciones. También asesoramos según el uso que le darán a la moto, ya sea para ciudad o para viaje."

Córdoba Motos también ofrece un servicio integral postventa, con repuestos y mantenimiento oficial Honda. "Es importante destacar la garantía de tres años del producto, a diferencia de muchas marcas que ofrecen solo un año", subrayó Yanina. Además, la empresa promueve la educación vial a través del programa "Conciencia en Movimiento" de Honda, acompañando a los usuarios desde la entrega de la moto.

Con tres sucursales en San Francisco, Córdoba Motos se posiciona como líder en la región, especializándose en distintas marcas y ofreciendo una atención personalizada a sus clientes.