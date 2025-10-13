Convocan en Frontera a una Caminata Rosa por la prevención del cáncer de mama

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, la ciudad de Frontera será escenario de una nueva edición de la Caminata Rosa, una propuesta comunitaria orientada a promover la concientización, el autocuidado y la prevención.

La actividad se realizará el próximo martes 21 de octubre a las 15 en el Salón Cultural (ubicado en Calle 72 esquina 3), desde donde partirá una caminata hacia Plaza San Martín, para luego regresar al punto de partida.

No se requiere inscripción previa y la invitación está abierta a todo público.

Desde la organización se recomienda asistir con ropa cómoda, una botella de agua y gorra para protegerse del sol durante el recorrido.

Al finalizar la caminata, tendrá lugar la charla informativa titulada "Consejos y Prevención", a cargo de la Dra. María Eugenia Sobrero, médica especialista, quien brindará recomendaciones clave para la detección temprana del cáncer de mama y el cuidado integral de la salud.

La Caminata Rosa en Frontera se suma a las actividades que durante octubre se realizan en todo el país para visibilizar esta enfermedad, promover el acceso a información confiable y reforzar la importancia de los controles médicos periódicos.