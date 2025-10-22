Convocan a una movilización en San Francisco por la Ley de Emergencia en Discapacidad

Este miércoles 22 de octubre a las 20, se realizará una movilización en el Jardín Botánico de San Francisco, Córdoba, convocada por prestadores independientes del sistema de salud y discapacidad. La concentración se enmarca en una jornada nacional de protesta que tiene como eje central la exigencia de la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La convocatoria, además, reclama la inmediata implementación de políticas públicas que garanticen la continuidad de tratamientos, el sostenimiento del trabajo profesional y el respeto por los derechos de las personas con discapacidad.

En apoyo a la movilización, la organización Padres CEA San Francisco difundió un comunicado en el que advierten sobre las graves consecuencias que está teniendo el incumplimiento de la Ley 27.793: “El no cumplimiento de la misma está llevando a que muchos prestadores estén tomando medidas extremas que complican la situación de nuestros hijos e hijas, resultando en un retroceso en los avances adquiridos en su desarrollo”.

El texto remarca que las familias y personas con discapacidad se ven perjudicadas, pero también reconoce la difícil situación de los profesionales del sector: “Entendemos que los prestadores también son pieza fundamental que sostiene al sector de la discapacidad. Su trabajo no está siendo remunerado de la manera correspondiente y, en estas condiciones, resulta imposible continuar con las terapias de la manera habitual”.

Padres CEA exige que se tomen medidas urgentes para implementar la ley, actualizar los aranceles y garantizar los pagos a tiempo. “Pedimos que, de manera urgente y de una vez por todas, se implemente la ley, se hagan los aumentos necesarios y se dé respuesta a nuestro sector según lo establecido por la Ley 27.793”, sigue el comunicado.

Finalmente, el comunicado cierra con un fuerte mensaje de unidad entre familias, personas con discapacidad y trabajadores del sistema:

“No vamos a permitir que el desamparo y la falta de compromiso del Estado divida a esta comunidad que formamos las Personas con Discapacidad, familias y prestadores. Todos estamos juntos en esta lucha”.

La protesta en San Francisco forma parte de una acción nacional organizada por organizaciones sindicales, estudiantiles y de trabajadores de la salud, que esta semana protagonizan manifestaciones en todo el país.

Además del reclamo por la Ley de Emergencia en Discapacidad, las consignas incluyen la declaración de la Emergencia Pediátrica y el financiamiento urgente para las universidades públicas.