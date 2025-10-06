Convocan a niñas y niños de 10 a 13 años a un concurso de cuentos sobre diversidad

Con el objetivo de incentivar la escritura creativa y fomentar valores de respeto, inclusión y diversidad, la Municipalidad de San Francisco, a través de la Dirección de Cultura y la Dirección General de La Mujer, Género y Diversidad, lanzó un concurso literario infantil.

La propuesta está destinada a niñas y niños de 10 a 13 años, quienes podrán participar enviando cuentos inéditos en español, de hasta dos páginas, que aborden temáticas vinculadas a la diversidad cultural, de género, lingüística, étnica, sexual y corporal.

La iniciativa busca que los participantes imaginen y cuenten historias donde los personajes vivan experiencias libres de violencias y discriminación, promoviendo el respeto a los derechos de todas las personas. La convocatoria permanece abierta hasta el 20 de octubre de 2025.

El género narrativo es libre: se aceptarán cuentos de terror, ciencia ficción, realismo, romance o fantasía, siempre que se enmarquen en los valores propuestos por la convocatoria.

Cada autor o autora podrá presentar una sola obra. La presentación se realiza de manera digital, a través del formulario oficial disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/rdeR4uceMypJw3fv9

Publicación y premios

Las obras serán evaluadas por un jurado integrado por personas vinculadas al ámbito cultural y literario de San Francisco. Se seleccionarán un primer, segundo y tercer puesto, además de cinco menciones especiales. En total, serán ocho cuentos premiados, los cuales serán editados e impresos en una antología publicada por la Municipalidad de San Francisco.

Para consultas o dudas, está habilitado el correo electrónico concursoliterariosanfco@gmail.com.