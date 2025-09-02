Convocan a locales gastronómicos a participar en la Noche de la Pizza y la Empanada

La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE) abrió la convocatoria para que comercios gastronómicos de todo el país se sumen a una nueva edición de la Noche de la Pizza y la Empanada, que tendrá lugar el martes 16 y miércoles 17 de septiembre.

Según se informó, el objetivo principal de esta iniciativa es incentivar el consumo, promover al sector y generar un movimiento económico que beneficie tanto a los establecimientos como al público. Durante ambas jornadas, los locales adheridos ofrecerán promociones especiales que incluyen descuentos del 50% en pizzas o la modalidad 3x2 en empanadas. Cada comercio podrá definir si aplica una o ambas promociones, así como las variedades que incluirá.

Además, los locales participantes serán parte de una campaña nacional con difusión en medios de comunicación y redes sociales, lo que les brindará visibilidad a nivel local y nacional.

La inscripción para formar parte del evento es gratuita y se debe realizar a través de dos formularios: uno disponible en el sitio web oficial del evento https://lanochedelapizzaylaempanada.com.ar/register, que permite figurar en el listado nacional de locales adheridos; y otro interno del CES https://forms.gle/fVCkxKmuEBmZtg1H9, donde se cargan los logos para piezas de difusión local.

El plazo para inscribirse finaliza el martes 9 de septiembre a las 12:00, sin excepción.