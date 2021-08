Controles de tránsito: 27 motos y dos automóviles secuestrados este jueves

La Policía Municipal de Tránsito, con la colaboración de la Policía de Córdoba y Federal, secuestró este jueves dos automóviles y 27 motocicletas durante controles de tránsito.

En horas de la mañana, el control se realizó en Bv. 9 de Julio esquina Jonas Salk, en barrio Catedral. En el lugar se procedió a controlar que los automóviles portaran la documentación exigida y necesaria para poder circular. En el caso de los dos vehículos secuestrados, uno de los conductores no portaba licencia de conducir mientras que el otro tenía la licencia de conducir vencida.

En horas de la tarde, los uniformados se ubicaron sobre Bv. Roca y Trigueros, en barrio Independencia. Allí se procedió a la detención y posterior retención de 27 motocicletas, cuyos conductores no portaban la documentación exigida para poder circular, no usaban el casco reglamentario o los motovehículos no tenían colocadas las chapas patentes.

Cabe recordar que a los 29 vehículos retenidos este jueves, se le deben sumar 28 más el día martes pasado. Los controles se llevan adelante bajo las órdenes de la Secretaría de Gobierno.