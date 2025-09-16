En la mañana de este martes se registró un principio de incendio en un vehículo ubicado en calle Nicolini al 1300, dentro del Parque Industrial de San Francisco.

Según informaron desde Bomberos Voluntarios de San Francisco, al llegar al lugar constataron que el foco ígneo se concentraba en la zona del torpedo del automóvil.

La situación fue rápidamente controlada y no se registraron daños mayores.