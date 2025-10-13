Continúan los controles sanitarios en San Francisco para prevenir patologías cardiovasculares

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Francisco continúa realizando operativos de control sanitario con el objetivo de prevenir enfermedades cardiovasculares a partir del trabajo realizado por equipos médicos de Salud Municipal.

Para ello se llevan a cabo operativos de toma de presión arterial, glucemia y captación de pacientes crónicos donde intervienen vecinos de nuestra ciudad con el objetivo de sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la prevención cardiovascular, brindando controles gratuitos y orientación médica.

Estos operativos comenzaron el pasado 29 de septiembre, en ocasión de celebrarse el Día Mundial del Corazón, con la colaboración de la Escuela de Enfermería FASTA.

Esto continuó una semana más tarde sobre bulevar 25 de Mayo frente a las sucursales bancarias del Banco de la Provincia de Córdoba y el Banco Macro.

Por tercera semana consecutiva, en esta ocasión los controles se llevaron a cabo hoy lunes frente a la sucursal San Francisco del Banco de la Nación Argentina -Bv. 25 de Mayo esq. Av. del Libertador (N)-.

La jornada permitió sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la prevención cardiovascular, brindando controles gratuitos y orientación médica.

La próxima semana, la actividad se desarrollará por Bv. 25 de Mayo al 2100.