La Unidad Municipal Móvil de Sanidad Animal y Zoonosis continúa su labor en los barrios de San Francisco, acercando a los vecinos servicios veterinarios esenciales como vacunación antirrábica y castraciones, en el marco de las políticas de salud pública y tenencia responsable que impulsa el municipio.

El cronograma para esta semana incluye las siguientes fechas y puntos de atención:

Miércoles 3 de septiembre: Barrio Corradi

Jueves 4 de septiembre: Barrio 20 de Junio

Viernes 5 de septiembre: Barrio Las Rosas (solo vacunación antirrábica).

Además, el lunes 8 de septiembre la atención se trasladará al Centro de Sanidad Animal y Zoonosis, ubicado en San Lorenzo 768.

Estas acciones están destinadas a controlar la población de animales domésticos, prevenir enfermedades zoonóticas y mejorar la calidad de vida tanto de los animales como de la comunidad en general.

Para mayor información o solicitud de turnos, los vecinos pueden comunicarse al número de WhatsApp 3564 652318.