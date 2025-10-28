Concluyó una nueva etapa del plan de bacheo en San Francisco

La Secretaría de Infraestructura de la Municipalidad de San Francisco finalizó la décima etapa del Plan de Bacheo y Reconstrucción de Cordones de Hormigón, un programa que busca mejorar la circulación vehicular mediante la recuperación integral de las calles asfaltadas de la ciudad.

Según informó el municipio, esta fase del plan se desarrolló entre el 26 de mayo y el 27 de octubre e incluyó trabajos en los barrios Chalet, Consolata, Roca, Sarmiento, San Francisco, Independencia y Jardín. En total, se intervinieron 63 baches distribuidos en 2.000 metros cuadrados.

Para llevar a cabo las obras se utilizaron 360 metros cúbicos de hormigón elaborado en la Planta Hormigonera Municipal, equivalente a la carga de 45 camiones hormigoneros.

Entre los sectores intervenidos, el barrio Jardín concentró la mayor superficie reparada, con 14 baches que cubrieron 575,85 metros cuadrados. Le siguió el barrio San Francisco, donde se corrigieron 18 baches en 181,33 metros cuadrados, y luego Sarmiento, con 12 intervenciones que abarcaron 177,87 metros cuadrados.

En Chalet se trabajó sobre dos baches en 117,10 metros cuadrados; en Roca, cinco baches totalizaron 113,52 metros cuadrados; en Consolata se repararon cinco baches en 80,79 metros cuadrados; y en Independencia fueron siete baches con una superficie conjunta de 75,47 metros cuadrados.