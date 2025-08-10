El proceso de selección de lotes del desarrollo urbanístico “La Arbolada” finalizó esta semana, tras las jornadas realizadas el martes y el jueves, en las que participaron 146 y 200 adjudicatarios respectivamente. Con esta instancia, se completó un nuevo paso en el plan impulsado por la Municipalidad de San Francisco.

El secretario de Infraestructura, Carlos Ortega, destacó que “fue todo positivo, la gente colaboró. No era fácil porque eran muchas las personas citadas en distintos horarios… por ahí se demoró un poquito más de lo planeado porque entendemos que la gente tenía que seleccionar o elegir la tierra donde van a iniciar un proceso de sueño familiar”.

El funcionario valoró el significado de esta etapa para la gestión municipal: “Uno viviéndolo de afuera también tiene muchas sensaciones y emociones, porque fue algo que nació y se gestó desde el municipio desde el día uno, y es uno de los pilares de la gestión. Ver que lo que se está llevando a cabo y desarrollando es fruto de todo lo que se pensó al inicio de la gestión y se trabajó posteriormente, nos genera muy buenas sensaciones”.

En cuanto al orden de selección, Ortega explicó que “se dio en base a la compulsa que se realizó previamente. En ese momento hicieron una oferta, y después contaban con la posibilidad de ampliar la oferta y/o anticipar dinero. En base a eso, se estableció el orden de prioridad a la hora de la elección”.

Finalmente, señaló: “Ver representado en la gente la alegría a medida que se acercaban a la selección, era increíble. Fueron jornadas muy positivas”.

Prórroga

La Secretaría de Infraestructura informó que se postergó por un mes la fecha de vencimiento de los anticipos y de las tres primeras cuotas correspondientes a los lotes de La Arbolada.

De este modo, tanto el anticipo como las cuotas 1, 2 y 3 mantendrán el mismo valor durante todo 2025, y recién se actualizarán en 2026, conforme al índice trimestral de la Cámara Argentina de la Construcción establecido en el contrato.

Las nuevas fechas de vencimiento son: