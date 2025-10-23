A solo días de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, el concejal Matías Beccaría brindó su apoyo a la lista de Provincias Unidas, encabezada por Juan Schiaretti, y pidió a la ciudadanía “ir a votar” para defender los intereses de Córdoba en el Congreso.

En diálogo con La Mañana de El Periódico, el dirigente hizo foco en la necesidad de “tener representantes del interior productivo” y subrayó la importancia del rol legislativo de cara al presupuesto nacional que se discutirá en diciembre.

“Estamos transitando una semana intensa, corta pero fuerte”, señaló Becaría, y explicó que el jefe de campaña en San Francisco, el intendente Damián Bernarte, les pidió una campaña breve, “pero con mucha presencia”.

El concejal destacó que estas elecciones son clave para el futuro de San Francisco y de la provincia: “Si hay algo que nos dio la democracia es la posibilidad de elegir, y este domingo vamos a votar a quienes nos van a representar en el Congreso durante los próximos cuatro años”.

También instó a respaldar la lista de Provincias Unidas, integrada, según describió, por dirigentes con fuerte arraigo territorial, como la intendenta Carolina Basualdo y el actual diputado nacional Ignacio García Aresca, oriundo de San Francisco. “Viene realizando una tarea silenciosa pero muy efectiva, tanto en su bloque como en gestiones para la ciudad y el departamento San Justo”, afirmó.

Uno de los ejemplos que mencionó fue la visita de una empresa china interesada en radicarse en la ciudad. “Ignacio fue el que hizo el contacto, junto con Damián, para que puedan conocer San Francisco y evaluarla como sede para su fábrica, que generaría muchos puestos de trabajo”, relató.

El modelo de Provincias Unidas: “Ni a la derecha ni a la izquierda”

Consultado sobre el modelo que impulsa el espacio, Beccaría fue crítico con el gobierno nacional: “La gente en 2023 votó a Milei porque era lo nuevo, lo disruptivo. Pero ese modelo ya está agotado. Hoy lo nuevo es Provincias Unidas”.

Según dijo, el objetivo principal es formar un bloque fuerte en el Congreso que actúe como “árbitro” entre los extremos de la grieta: “Queremos ser quienes generen los consensos necesarios para darle gobernabilidad al país”.

El concejal también apuntó contra los recortes del gobierno nacional: “Este populismo liberal beneficia a unos pocos muy ricos. Han recortado prestaciones a jubilados, personas con discapacidad, el presupuesto universitario, y cerrado oficinas del Anses y del PAMI en el interior”.

Asimismo, criticó la paralización de transferencias nacionales a provincias y municipios: “Son acuerdos respaldados por ley que no se están cumpliendo. El Estado nacional ha abandonado al interior”.

Frente a este panorama, remarcó que Provincias Unidas propone “un camino nuevo”: “Queremos un país federal de verdad, con una distribución justa de los recursos. Desde el regreso de la democracia no hubo un presidente con perfil productivista. Schiaretti propone un modelo basado en el trabajo y la producción”.

Destacó además el modelo Córdoba como ejemplo: “Con cuentas ordenadas, se puede tener superávit y usarlo para políticas concretas, como el boleto educativo o la expansión de la Universidad Provincial, que ya tiene siete sedes y apunta a quince en toda la provincia”.

“Votar candidatos que no llegan es terminar votando a Milei”

Sobre la presencia de otros candidatos sanfrancisqueños en diferentes listas, Becaría fue tajante: “Hay listas que fueron armadas desde Buenos Aires y eso ocurre muy a menudo. Excepto quizás la de la UCR, muchas responden al gobierno nacional”.

En ese sentido, respaldó los dichos del gobernador Martín Llaryora, quien sostuvo que votar otras listas es funcional a Milei. “Hoy la elección está polarizada. O se acompaña a Milei o se acompaña a Schiaretti y a Provincias Unidas”, enfatizó.

“Votar a un candidato que no llega es terminar acompañando al gobierno nacional. Si lo que se quiere es ponerle un freno y cambiar el rumbo del país, hay que votar a quienes realmente tienen chances de entrar”, añadió.

“En diciembre se define el financiamiento educativo, la salud y los recursos para Córdoba”

Para cerrar, Beccaría subrayó la importancia de contar con legisladores alineados con el gobierno provincial: “En diciembre se va a votar el presupuesto nacional. Allí se define el financiamiento educativo, la salud, la cuestión previsional y los fondos para las provincias”.

Indicó que Ignacio García Aresca integra la Comisión de Presupuesto y tiene un rol clave en esa discusión. “Necesitamos diputados que defiendan los recursos de Córdoba, y nada mejor que quienes estén alineados con el gobernador Llaryora”, sostuvo.

Finalmente, dejó un mensaje claro para los cordobeses: “Vayan a votar. Y si quieren que ese voto sea útil, que no sea en vano, voten a Juan Schiaretti y a toda la lista de Provincias Unidas”.