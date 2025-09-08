Con una intensa agenda de actividades, el Festival "Mate Cocido con Tortas" celebra su 19ª edición
Bajo la organización de Somos Viento, durante dos jornadas el público podrá disfrutar de talleres, charlas, música en vivo, feria de editoriales independientes y micrófono abierto, en una edición que reunirá a escritores de todo el país.
Los días viernes 12 y sábado 13 de septiembre el espacio cultural y biblioteca popular Somos Viento realizará el Festival de Poesía y Encuentro de Escritores Mate Cocido con Tortas. Tendrá lugar en su sede de Juan de Garay y Brasil, en San Francisco.
Durante dos jornadas, el público podrá disfrutar de talleres, charlas, música en vivo, feria de editoriales independientes y micrófono abierto, en una edición que reunirá a escritores de todo el país.
Cronograma
Viernes 12 de septiembre
18:00 h
- Conversatorio “Mediar poesía susurraba”, a cargo de Sandra Gudiño
- Presentaciones y actividades: Taller Literario Infantil Municipal Taller Literario Hacemos Bollitos (Sub 17) Editorial Objetos Textuales (La Rioja) Lectura de Jazmín Cena (San Francisco) Intervención artística de Evelyn Ferrato Música en vivo: Maia Di Piazza
- Música, bufet y micrófono abierto
Sábado 13 de septiembre
9:30 h
- Taller de Autopublicación Facilita: Editorial Objetos Textuales
14:30 h
- Charla/taller “Mujeres en el psicoanálisis y la literatura” Facilitan: Emi Pioli y Jessi Martinengo
17:00 h
- Bienvenida a cargo de Alica y More
- Entrega de premios del 2º Concurso Literario para jóvenes Somos Viento
- Lecturas del Taller Literario Mini Bollitos, con participación de: Sandra Gudiño (Santa Fe) Luca Cáceres (Córdoba) Maru Chianalino (Santo Tomé) Graciela Csaky (Villa María)
- Intervención artística
- Música en vivo: Marina Ledesma
- Música, bufet y micrófono abierto
Feria de editoriales
Durante ambas jornadas se podrá recorrer la feria con stands de:
- Gráfica Editorial 29 de Mayo
- Objetos Textuales
- LaTita Editora
- Chirimbote
El festival cuenta con el acompañamiento del Colectivo Poético Hacemos Bollitos, la Biblioteca Popular Somos Viento, el Taller Literario Mini Bollitos y distintos sellos editoriales del país.