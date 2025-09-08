Los días viernes 12 y sábado 13 de septiembre el espacio cultural y biblioteca popular Somos Viento realizará el Festival de Poesía y Encuentro de Escritores Mate Cocido con Tortas. Tendrá lugar en su sede de Juan de Garay y Brasil, en San Francisco. 

Durante dos jornadas, el público podrá disfrutar de talleres, charlas, música en vivo, feria de editoriales independientes y micrófono abierto, en una edición que reunirá a escritores de todo el país.

Cronograma

Viernes 12 de septiembre

18:00 h

  • Conversatorio “Mediar poesía susurraba”, a cargo de Sandra Gudiño
  • Presentaciones y actividades: Taller Literario Infantil Municipal Taller Literario Hacemos Bollitos (Sub 17) Editorial Objetos Textuales (La Rioja) Lectura de Jazmín Cena (San Francisco) Intervención artística de Evelyn Ferrato Música en vivo: Maia Di Piazza
  • Música, bufet y micrófono abierto

Sábado 13 de septiembre

9:30 h

  • Taller de Autopublicación Facilita: Editorial Objetos Textuales

14:30 h

  • Charla/taller “Mujeres en el psicoanálisis y la literatura” Facilitan: Emi Pioli y Jessi Martinengo

17:00 h

  • Bienvenida a cargo de Alica y More
  • Entrega de premios del 2º Concurso Literario para jóvenes Somos Viento
  • Lecturas del Taller Literario Mini Bollitos, con participación de: Sandra Gudiño (Santa Fe) Luca Cáceres (Córdoba) Maru Chianalino (Santo Tomé) Graciela Csaky (Villa María)
  • Intervención artística
  • Música en vivo: Marina Ledesma
  • Música, bufet y micrófono abierto

Feria de editoriales

Durante ambas jornadas se podrá recorrer la feria con stands de:

  • Gráfica Editorial 29 de Mayo
  • Objetos Textuales
  • LaTita Editora
  • Chirimbote

El festival cuenta con el acompañamiento del Colectivo Poético Hacemos Bollitos, la Biblioteca Popular Somos Viento, el Taller Literario Mini Bollitos y distintos sellos editoriales del país.