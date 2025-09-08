Los días viernes 12 y sábado 13 de septiembre el espacio cultural y biblioteca popular Somos Viento realizará el Festival de Poesía y Encuentro de Escritores Mate Cocido con Tortas. Tendrá lugar en su sede de Juan de Garay y Brasil, en San Francisco.

Durante dos jornadas, el público podrá disfrutar de talleres, charlas, música en vivo, feria de editoriales independientes y micrófono abierto, en una edición que reunirá a escritores de todo el país.

Cronograma

Viernes 12 de septiembre

18:00 h

Conversatorio “Mediar poesía susurraba”, a cargo de Sandra Gudiño

Presentaciones y actividades: Taller Literario Infantil Municipal Taller Literario Hacemos Bollitos (Sub 17) Editorial Objetos Textuales (La Rioja) Lectura de Jazmín Cena (San Francisco) Intervención artística de Evelyn Ferrato Música en vivo: Maia Di Piazza

Música, bufet y micrófono abierto

Sábado 13 de septiembre

9:30 h

Taller de Autopublicación Facilita: Editorial Objetos Textuales

14:30 h

Charla/taller “Mujeres en el psicoanálisis y la literatura” Facilitan: Emi Pioli y Jessi Martinengo

17:00 h

Bienvenida a cargo de Alica y More

Entrega de premios del 2º Concurso Literario para jóvenes Somos Viento

Lecturas del Taller Literario Mini Bollitos, con participación de: Sandra Gudiño (Santa Fe) Luca Cáceres (Córdoba) Maru Chianalino (Santo Tomé) Graciela Csaky (Villa María)

Intervención artística

Música en vivo: Marina Ledesma

Música, bufet y micrófono abierto

Feria de editoriales

Durante ambas jornadas se podrá recorrer la feria con stands de:

Gráfica Editorial 29 de Mayo

Objetos Textuales

LaTita Editora

Chirimbote

El festival cuenta con el acompañamiento del Colectivo Poético Hacemos Bollitos, la Biblioteca Popular Somos Viento, el Taller Literario Mini Bollitos y distintos sellos editoriales del país.