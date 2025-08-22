San Francisco recibirá el próximo martes 26 de agosto la octava edición de la Jornada de Negocios de Bancor, un espacio de intercambio y capacitación dirigido a empresarios, profesionales y emprendedores de la región. El evento se desarrollará desde las 9 de la mañana en el Salón Point del Hotel Soho, ubicado en Dante Alighieri 1954.

La actividad comenzará a las 9:00 h con la recepción y continuará con las palabras de apertura del presidente de Bancor, Raúl Paolasso, previstas para las 9:40.

El programa contempla la presentación de distintos bloques temáticos a cargo de referentes de la entidad. A las 9:50, Evangelina Salloum, líder de Agronegocios, expondrá sobre las herramientas y propuestas para el sector agropecuario. Luego, a las 10:00, será el turno de Pablo Ceballos, referente de Comercio Exterior de Bancor, y a las 10:10, Gustavo Guelbert (CFO Bancor) junto a Gonzalo Santos (Líder de Ventas de Bancor Fondos) abordarán el bloque financiero.

Tras una breve pausa para un coffee break, a las 10:30 se presentará el disertante invitado Salvador Di Stefano, reconocido analista económico y consultor de empresas, quien brindará una exposición de 45 minutos. Posteriormente, se abrirá un espacio de preguntas del público.