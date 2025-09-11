El PRO Córdoba lanzó oficialmente su lista de candidatos para las próximas elecciones legislativas en un acto en Río Tercero, encabezado por el diputado nacional Oscar Agost Carreño. La nómina, que se presenta con un fuerte perfil federal, incluye a la concejal sanfrancisqueña Camila Sol Pérez entre sus principales integrantes.

Durante el encuentro, Agost Carreño enfatizó la necesidad de que el partido recupere su "identidad histórica", basada en "la gestión eficiente, la educación de calidad, la defensa de los jubilados y la lucha contra la corrupción". El diputado marcó distancia del oficialismo nacional, señalando que "los argentinos necesitan diputados capaces de trabajar en serio, no de armar escándalos en el Congreso".

La lista, compuesta por dirigentes jóvenes y con experiencia en sus municipios, busca ofrecer una alternativa de cara a 2027. "Si no hacemos este esfuerzo, el país solo tendrá que elegir entre un populismo de izquierda y un populismo de derecha", advirtió Agost Carreño, y subrayó: "Córdoba merece otra opción con coherencia, federalismo y gestión".

La lista

La propuesta del PRO se armó con la mayoría de sus integrantes provenientes del interior de la provincia, entre ellos la concejal Camila Sol Pérez, quien ocupa un lugar titular en la nómina. Esta decisión, según el legislador, responde a la intención de que "Córdoba no puede seguir siendo pensada solo desde Buenos Aires".

Además de Pérez, la lista incluye a referentes de distintas localidades, como el intendente de General Roca, Francisco Iser; el concejal de Río Tercero, Pedro Bossa; y la concejal de La Francia, Silvina Aymond.

Agost Carreño concluyó su discurso haciendo un llamado a recuperar "las banderas del PRO" y a demostrar que su partido es "la opción más seria y coherente" frente a las demás propuestas políticas.