La Dirección de Servicios Públicos comenzó el plan de acciones destinadas a evitar la llegada del mosquito aedes aegypti, transmisor del virus del dengue. En los últimos días comenzaron con la colocación de larvicidas en canales de desagües pluviales para evitar la proliferación del mosquito transmisor del virus del dengue.

En primera instancia se realizaron ensayos para conocer los resultados que podría arrojar la fumigación especial como cortina sanitaria en las zonas periféricas de la ciudad. En este aspecto, el director general de Servicios Públicos Darío Muratore y el director de Sostenibilidad, Adrián Pagliano explicaron: "La idea pensada para este año es que, cuando se hagan estas barreras, se trabaje en combinación con el dron, permitiendo que la camioneta con las termofumigadoras intervengan en las últimas calles y, al mismo tiempo, ampliar esa zona de seguridad con el uso del dron en la zona del campo”.

Además, agregaron que es sumamente importante conseguir la colaboración de los vecinos que pueden avisar sobre la presencia de mosquitos o sitios donde se advierta la presencia de residuos que puedan albergarlos, comunicándose a través del 103. “Tenemos que ir a donde encontremos un espejo de agua porque allí es donde tenemos que intervenir para evitar que se siga multiplicando el mosquito”.

A modo preventivo se realizó una fumigación específica a los fines de evitar daños al medio ambiente. Se enfocarán en intervenciones donde haya gente al aire libre tal como ocurrió en la Plaza Vélez Sarsfield durante los festejos por el Día de la Primavera o bien en la próxima edición de "San Francisco Expone" donde se lleva a cabo una cobertura especial.

“A esto se suma la intervención en otros eventos convocantes como el Campeonato Nacional de Baby Fútbol, el Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción, la Peatonal San Francisco, etc. donde también se hacen campañas específicas de fumigación”, añadieron.

Esta tarea se complementa con el trabajo que se lleva a cabo con la producción y posterior colocación de las ovitrampas, un elemento que el año pasado arrojó resultados muy positivos. El despliegue está previsto a partir del 15 de octubre para que después continúe monitoreándose su evolución.

“Por la experiencia adquirida el año pasado estaremos trabajando en zonas con posibles riesgos sanitarios donde se enfocarán las ovitrampas. No obstante, todos los barrios contarán con la presencia de estos elementos como referencia”, explicaron.

Luego recordaron que “hasta el momento no hay información” sobre la presencia del dengue en San Francisco y señalaron que “trabajan desde ahora para reducir al mínimo posible la cantidad de mosquitos”.

"Todos los vecinos tienen que trabajar para erradicar la presencia del mosquito adquiriendo una serie de costumbres en cada domicilio evitando la presencia de lugares donde pueda reproducirse este insecto transmisor del virus del dengue. Entre todos debemos trabajar para que el impacto de la presencia del mosquito se reduzca al mínimo posible y para eso es necesario mantener en condiciones nuestras viviendas y espacios en los que nos movemos regularmente”, finalizaron.