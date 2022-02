En el marco del reordenamiento institucional dispuesto por el intendente Damián Bernarte, Gabriel Quaranta asumió como nuevo director de Cultura de la Municipalidad de San Francisco en reemplazo de Claudia Lenis, quien ocupará el cargo de directora general de Políticas Sociales.

“Estoy muy feliz por este nuevo desafío, agradeciéndole al intendente Damián Bernarte y al secretario de Gobierno Rodrigo Buffa por esta oportunidad”, expresó el flamante funcionario.

En cuanto a las expectativas y lineamientos que tendrá el área a su cargo, Quaranta destacó que “se continuarán muchas de las cosas que Claudia (Lenis) hizo en la Dirección Cultura, con la expectativa además de sumar otras aprovechando la mayor apertura que se está dando en la ciudad en este momento en el contexto de pandemia”.

“Entre otras cuestiones- prosiguió el funcionario- el intendente me transmitió como política cultural la realización de distintos eventos, no solo para los vecinos de la ciudad sino también para los de la región, consolidando a San Francisco como un Polo Cultural. La idea es recuperar algunos de los que ya se realizaban, dentro de lo que la pandemia nos permita, como la Feria Nacional de Artesanías, el Friki Fest, la Feria del Libro, etc., a lo que agregaremos el Festival Internacional de Jazz y otros que iremos trabajando durante el año”, concluyó.

Balance

Por su parte, Claudia Lenis hizo un balance de lo realizado en la Dirección de Cultura durante los dos años que estuvo a su cargo, opinando previamente: “Me parece importante la decisión política de aglutinar bajo una misma dirección los distintos espacios dependientes del Estado que trabajan con la cultura, al igual que celebro el hecho de brindarle la posibilidad a alguien que conoce y transita estos espacios desde hace muchos años como es Gabriel (Quaranta)”.

“A los diez días de haber asumido como directora de Cultura se decretó la pandemia, por lo que fueron tiempos en los que hubo que acomodar la parte técnica del hacer interno a cuestiones de demandas externas en un contexto de pandemia”, recordó.

“Me voy muy contenta y satisfecha por lo logrado ya que algunas cosas quedarán como una política de estado, como por ejemplo los Paseos Culturales y Gastronómicos, que sirven para demostrar la importancia del trabajo en conjunto entre lo público y lo privado”, manifestó Lenis, agradeciendo asimismo al intendente por la posibilidad del nuevo desafío que ahora asume y por haber transitado durante dos años por un espacio “rico, interesante, conocido y desconocido a la vez por la ciudadanía y que tiene miles de cosas para poder hacer”, finalizó.