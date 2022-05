En el marco del Día de la República Italiana, que se conmemora el 2 de junio, y el Día del Inmigrante Italiano, que se recuerda el 3 del mismo mes, se reconocerá a ciudadanos italianos con una gran cena show.

El agente consular de Italia en San Francisco, Fernando Lorenzatto, y el presidente de la Colectividad Italiana, Antonio Di Monte, brindaron detalles en El Periódico Radio FM 97.1 sobre los festejos previstos.

"Nos volvemos a reunir todos después de la pandemia. Yo me estuve ocupando de un homenaje a todos los italianos que hace más de 50 años que están viviendo en San Francisco, que han hecho grande la ciudad. Fuimos con la propuesta a Damián Bernarte, nuestro intendente, de homenajearlos en vida, y ese viernes se va a concretar al mediodía en la Tecnoteca. La Municipalidad, como ente gubernamental, los va a homenajear con una plaqueta. Y va a estar la banda de la Municipalidad haciendo algunas canciones italianas", detalló Lorenzatto.

En cuanto a la fiesta, será el sábado. Contará con sorteos importantes, entre ellos una cocina marca Florencia y un viaje a las Cataratas, y se prevé la actuación de la Cantata Piamontesa, y de las artistas Eugenia Quici y Cecilia Garay, que aportarán temas italianos. La tarjeta cuesta 4 mil pesos.

Un festejo para todos

En San Francisco, hay viviendo en la actualidad más de 20 ciudadanos italianos. Son aquellos que llegaron en la última inmigración, de 1946. "Son no menos de 20, tengo el listado pero si hay algún italiano o familiares que no han sido contactados, pueden ponerse en contacto con nosotros porque el homenaje es para todos, no quisiéramos que alguien quedara afuera", agregó Lorenzatto.

Sobre lo que significan estas fechas, Di Monte expresó: "Son claves para la colectividad italiana, así como mayo es para los argentinos, junio es para los italianos y más para los inmigrantes".

Seguidamente, destacó la posibilidad de festejarlas: "Desde 2011, la Sociedad Italiana hizo un esfuerzo enorme para que una escuela pudiera terminar de construirse. De tanto trabajar con ese objetivo, y con la pandemia, hemos casi olvidado esta fiesta. Con la renovación de la Agencia Consular, hemos empezamos a planear todo".

Y comentó que además, en los últimos meses, se está trabajando en la refuncionalización del salón de eventos. "Lo vamos a inaugurar con la fiesta de la italianidad. Es un salón de categoría que va a quedar para la ciudad, en el centro", reveló.

Sobre el final, Lorenzato resaltó que en estas actividades, todas las colectividades están trabajando a la par: "Estamos en la ciudad más italiana de la Argentina, pero por ser tantos italianos tenemos distintas colectividades, y estamos trabajando todos mancomunadamente".