Con 11 años, se consagró campeón provincial de malambo y representará a Córdoba en el nacional

Benicio Cejas tiene apenas 12 años –los cumplió este viernes–, pero ya lleva ocho de ellos entregados por completo a la danza. El fin de semana pasado logró un hito en su carrera: se consagró campeón provincial en la categoría Menor del preselectivo del Campeonato Nacional de Malambo Femenino (mixto), representando a San Francisco entre 23 chicos y chicas de toda la provincia. Gracias a este triunfo, clasificó para representar a Córdoba en la instancia nacional, que se realizará del 8 al 12 de octubre en Tanti.

“Estuve participando de una competencia en instancia provincial y ahora en octubre, del 8 al 12, se va a hacer la instancia nacional. Tuve la suerte de poder llegar a pasar, así que voy a estar representando a la provincia de Córdoba”, contó con orgullo.

Su historia comenzó a los cuatro años, con una decisión inesperada que tomó en su casa: “Yo antes de bailar folklore era futbolista, pero un día llegué decidido y le dije a mi mamá y a mi papá: ‘No quiero jugar más’. Justo tenía un tío que bailaba folklore y lo vi en la tele bailando en Cosquín. Ahí se me despertó la pasión por la danza”. Su tío, Facundo Gallegos, formaba parte del grupo juvenil del reconocido coreógrafo Mario Bessone. Esa imagen en la pantalla marcó un antes y un después para Benicio.

“Estaba gritando frente al tele ‘estoy en el festival’, y es gracioso, porque mi mamá y mi papá tienen capturado el momento”, recordó. Desde ese día, nunca más se alejó del folklore.

Una carrera forjada con esfuerzo

Sus primeros pasos los dio en la academia Amor y Danza, de San Francisco. “Mis primeras profes fueron Silvia Luna y Flavia Bartolomeo, su hija. Están presentes en toda mi vida, les agradezco mucho. La primera vez que bailé fue fuera de competencia, en una muestra en el hotel Howard Johnson, y hacía solo dos meses que bailaba”. Poco después, ya estaba compitiendo.

A los 4 años y medio descubrió el malambo y se obsesionó con el festival de Laborde. “Le dije a mi mamá y a mi papá que quería arrancar, y arranqué”.

Con el tiempo, sus entrenamientos se volvieron más exigentes. “Estaba ensayando con Ezequiel Rodríguez en San Francisco, pero por motivos personales dejó de venir. Entonces con mi familia empezamos a viajar a Córdoba”. Actualmente entrena con Kiko Leiva y su hijo Javier, que dirige el proyecto desde Turquía, donde se encuentra trabajando con una compañía de danza. También lo acompañan Brian Bustamante y Gonzalo Mendoza.

El pequeño viaja a Córdoba cada jueves -cuando sale de la escuela- y cada sábado. "Los jueves hago la tarea arriba del colectivo y los sábados vamos todos en auto”, explicó Benicio.

El triunfo que emocionó a todo un salón

El certamen que se disputó el fin de semana pasado en Córdoba capital reunió a 23 chicos en la categoría Menor (de 10 a 14 años), considerada una de las más competitivas. “Éramos los 23 mejores de Córdoba, veníamos de muchas zonas. Cuando salgo campeón, no nos dimos cuenta al principio, hasta que escuchamos el apellido de mi profesor Leiva y fue como algo de película, porque normalmente estos premios provinciales los gana alguien de capital. Pero esta vez lo gané yo, de San Francisco. Cuando levanté el trofeo, todo el salón se quedó en silencio... y de repente se empezaron a levantar a aplaudirme. Fue una emoción muy grande”, reflejó.

Un camino de valores y disciplina

Franco Cejas, su papá, cuenta que esta es la cuarta vez que Benicio se presenta en el selectivo del Certamen Nacional de Malambo Femenino. De las siete ediciones que lleva el certamen, su hijo participó en más de la mitad.

“Es un camino largo, el del malambo. Hay que ser perseverante, tener conducta, disciplina. Nosotros como papás nos admiramos de él. Hace sus tareas en tiempo y forma, está en el cuerpo de bandera en la escuela, cuida su alimentación, su entrenamiento. Con 11 años es muy recto en lo que hace”.

Benicio lo resume con sus propias palabras: “Siempre me dicen que arriba del escenario tenés que comerte el mundo, pero abajo hay que ser respetuoso, humilde y no olvidarte nunca de dónde venís”.

En su caso, nunca olvida que todo comenzó en Amor y Danza, donde también lo acompañó Luciana Díaz, otra de sus primeras profesoras.

Dos sueños, dos caminos

El joven bailarín tiene claras sus metas. “Siempre separo mi sueño del malambo y el del folklore. En el malambo, mi sueño es llegar a ser campeón nacional en la categoría mayor en el Festival de Laborde. Y en el folklore, mi sueño es subir al escenario de Cosquín”.

Pero no se detiene ahí. Ya está rindiendo para cursar el profesorado de danzas en su academia, que también funciona como escuela. “El año pasado terminé sexto grado y este año rindo la preparatoria. El año que viene arrancaría primero del profesorado, y en unos años podría recibirme como profesor”.

Y más allá del aula, ya imagina su futuro como formador de nuevos talentos. “Me gustaría tener mi propia compañía de malambo y folklore. Porque una cosa es una academia y otra una compañía. Me encanta la idea de compartir nuestra cultura viajando por el mundo”, cerró.